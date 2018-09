Silvia Provvedi vicina a Walter, parla Federico: “Non ci siamo mai lasciati”

Silvia Provvedi vicina a Walter Nudo al Grande Fratello Vip: parla Federico Chimirri

La storia tra Silvia Provvedi e Federico Chimirri non è mai finita. A dichiararlo è lo stesso ex corteggiatore di Uomini e Donne a Mattino 5. I due si sono conosciuti in vacanza a Formentera. Poco prima dell’entrata della gemella di Giulia al Grande Fratello Vip, il rapporto tra loro si è abbastanza raffreddato. Non sa bene cosa sia accaduto, ma Federico non ha mai chiuso definitivamente questa storia. Eppure, Silvia ha dichiarato apertamente, entrando nella Casa, di essere single. Non solo, la Provvedi non ha citato il cantante quando ha parlato delle sue ultime storie d’amore. Silvia ha parlato solo di Fabrizio Corona, definendolo il suo ultimo fidanzato. Questo particolare non è di certo passato inosservato. Ed ecco che interviene a Mattino 5 la madre de Le Donatella. La donna rivela che in realtà questa relazione non è mai finita poiché non è mai iniziata. Intanto, Federico ha scelto di parlare della sua storia con Silvia attraverso un’intervista su Spy. Questa affermazione sembra non piacere molto al cantante. Nel frattempo, c’è anche chi ha notato la vicinanza di Silvia con Walter Nudo.

Silvia Provvedi e Federico Chimirri si sono lasciati? Forse la loro storia non è mai iniziata

Silvia Provvedi e Walter Nudo trascorrono molto tempo insieme e questo particolare non è passato inosservato. Proprio al concorrente, la gemella di Giulia ha dichiarato di voler presto costruire una famiglia. Ed ecco che a Mattino 5 si parla di un possibile interesse da parte di Silvia nei confronti dell’attore. Intanto, Federico ammette di essere ancora molto preso dalla Provvedi, sebbene quest’ultima abbia dichiarato di essere attualmente single. Dunque, pare proprio che Silvia non escluda di iniziare una storia d’amore proprio all’interno della Casa. C’è chi spera che la Provvedi si avvicini a Francesco Monte. Tra i due sembra esserci già una certa simpatia.

Silvia Provvedi al GF Vip: Federico Chimirri ancora preso

Silvia aveva detto a Federico che dopo il reality avrebbero parlato del loro rapporto. Durante la loro breve relazione, discutevano molto. Inizialmente c’è stato un colpo di fulmine in un ristorante di Formentera. Ma poi il tutto si è raffreddato. La Provvedi si è lasciata andare con l’ex corteggiatore dopo essersi lasciata con Corona. Federico è convinto che Silvia sia davvero interessata a lui, in quanto ha fatto diversi gesti importanti durante la loro conoscenza.