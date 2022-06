Silvia Mazzieri di Doc-Nelle Tue Mani ha partorito: sesso e nome

Silvia Mazzieri è diventata mamma! L’attrice, che in Doc – Nelle Tue Mani interpreta la specializzanda Alba Patrizi, ha annunciato di aver partorito con un dolce post su Instagram pubblicato oggi, 1 giugno 2022. Nella didascalia dello scatto, che la ritrae insieme al compagno e alla nuova aggiunta alla famiglia, la 29enne ha rivelato il sesso e il nome della creatura che ha messo al mondo.

Fiocco rosa per Silvia Mazzieri. L’attrice di Doc – Nelle Tue Mani ha svelato di aver partorito una femminuccia, frutto dell’amore tra lei e il compagno Yari Gugliucci. La coppia ha deciso di annunciare anche il nome della loro primogenita. La prima figlia della coppia si chiama Greta. La foto con cui i due hanno comunicato il lieto evento, pubblicata nel pomeriggio di oggi 1 giugno 2022, ritrae la 29enne sdraiata su un letto d’ospedale con in braccio la piccola in fasce. Dietro di loro, a completare il quadretto, l’attore salernitano.

Quest’ultimo, più grande della compagna di 19 anni, ha postato la stessa foto sul suo profilo Instagram commentando così: “Welcome Greta Un giorno indimenticabile. I Love you Silvia and Greta.”

Non si conoscono ulteriori dettagli sul parto, né il giorno esatto di nascita della creatura. Quest’ultima e la mamma, in ogni caso, sembrano stare bene.

Silvia Mazzieri e Yari Gugliucci sono diventati genitori

Silvia Mazzieri ha annunciato di essere incinta in un momento per lei particolare, ossia lo scorso 23 febbraio 2022, giorno in cui ha compiuto 29 anni. In quell’occasione la coppia, da sempre molto restia alle luci dei riflettori, ha dato la lieta notizia attraverso una foto in cui l’attrice ha mostrato il pancione in bella vista. Da quel momento la 29enne ha condiviso molti scatti che hanno raccontato la sua gravidanza ai followers, fino ad oggi.

Silvia Mazzieri e Yari Gugliucci, attore apparso in I Bastardi di Pizzofalcone 3 e in Luce dei Tuoi Occhi, stanno insieme dall’anno scorso. A settembre 2021 la storia d’amore è stata confermata dalla stessa attrice attraverso uno scatto di coppia pubblicato su Instagram che vede lei e il compagno classe 1974 nella splendida cornice di Positano. Dopo molto poco i due hanno deciso di mettere su famiglia. A febbraio la pisana, poco prima dell’annuncio della gravidanza, ha detto ai microfoni di Fanpage.it di essere innamoratissima di Gugliucci, a cui ha detto di essere legata, per la precisione, da 8 mesi e mezzo.