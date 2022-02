Silvia Mazzieri di Doc-Nelle tue mani è incinta: chi è il futuro e famoso papà

Silvia Mazzieri, che intrepreta Alba Patrizi nella fortunata serie tv Doc-Nelle tue mani, è incinta. Lo ha annunciato lei stessa sui suoi profili social nelle scorse ore, tramite un post in cui si è immortalata con il suo compagno e il pancione in vista. La data scelta per far trapelare la notizia non è casuale: infatti, l’attrice originaria di Pisa ha spiegato di aspettare un bebè nella stessa data in cui è cascato il suo 29esimo compleanno, vale a dire il 23 febbraio. “Il mio regalo più grande VOI”, ha scritto a corredo della fotografia, lasciando intendere chiaramente di essere in dolce attesa. Al suo fianco Yari Gugliucci, altro volto noto del panorama italiano televisivo e cinematografico. In una manciata di minuti sotto al post si sono fatti vivi tantissimi fan che hanno fatto i doppi auguri alla loro beniamina: sia per il compleanno sia per la gravidanza.

Silvia e Yari, da sempre molto riservati circa la loro vita privata, non hanno divulgato altri dettagli in merito alla dolce attesa. Qualcosa, dalla foto pubblicata su Instagram lo si può però evincere: il ventre dell’attrice appare piuttosto pronunciato, il che spinge a pensare che la gravidanza abbia già alle spalle almeno 4/5 mesi.

Chi è Yari Gugliucci, fidanzato di Silvia Mazzieri

Tra l’attore e la compagna ci sono 19 anni di differenza: Silvia è una classe 1993 ed è nata a Pisa, Yari è originario di Salerno ed è nato nel 1974. La carriera di Gugliucci è iniziata a fine anni Novanta. L’interprete ha avuto ruoli sia cinematografici che televisivi. Sul grande schermo lo si è visto in Ferdinando e Carolina, regia di Lina Wertmüller (1999), Un anno in campagna, regia di Marco Di Tillo (2000), E io ti seguo, regia di Maurizio Fiume (2003), My House in Umbria, regia di Richard Loncraine (2003), Stai con me, regia di Livia Giampalmo (2004). E ancora: Nero bifamiliare, regia di Federico Zampaglione (2007), Voce del verbo amore, regia di Andrea Manni (2007), Ce n’è per tutti, regia di Luciano Melchionna (2009), Era di marzo, regia di Asia Argento (2013) – Cortometraggio, Mister Felicità, regia di Alessandro Siani (2017).

Tantissimi anche i ruoli nelle fiction tv. Di recente lo si è visto in Furore, regia di Alessio Inturri, in Sirene, regia di Davide Marengo (2017), La vita promessa, regia di Ricky Tognazzi (2018), I bastardi di Pizzofalcone 3, regia di Monica Vullo (episodio 3×02, 2021) e Luce dei tuoi occhi, regia di Fabrizio Costa (episodi 1×02, 1×03, 1×04, 2021).