Doc-Nelle tue mani: Alice Arcuri svela i regali di Luca Argentero sul set

Alice Arcuri si è integrata subito nel cast di Doc-Nelle tue mani, dove è stata ingaggiata per interpretare il personaggio della virologa Cecilia Tedeschi. L’attrice – che non ha alcun legame di parentela con la più famosa Manuela – ha immediatamente stretto un feeling particolare con il protagonista Luca Argentero.

L’interprete piemontese, tra una ripresa e l’altra, si è rivelato un vero gentleman nonché un collega attento e generoso. Alla rivista Intimità Alice Arcuri ha confidato che Argentero è un grande lavoratore, che in sette mesi non ha smesso di girare un solo giorno, neanche quando arrivava stremato dalle notti in bianco causate dalla figlia Nina Speranza, venuta al mondo nel 2020 in piena emergenza Coronavirus.

La Cecilia di Doc 2 ha assicurato che Luca non perde mai il sorriso, neppure nei momenti più complicati, e che ha sempre una parola giusta e buona per tutti. Un vero capitano, di quelli che vogliono il benessere della squadra. Alice Arcuri ha poi svelato un curioso retroscena:

“Durante le riprese estive ha regalato a tutti dei piccoli elettrodomestici, dal tostapane alla macchina per la granita, da tenere in camerino perché potessimo ritemprarci in ogni momento!”

Le rivelazioni di Scifoni e Bruno

Di recente altri due attori di Doc-Nelle tue mani hanno parlato del loro rapporto con Luca Argentero. Giovanni Scifoni, che indossa i panni dello psicologo Enrico Sandri, ha definito il collega una persona fantastica. Fuori dal set, però, nessuna amicizia: i due non si frequentano. A pesare la distanza geografica: Scifoni vive a Roma mentre Argentero abita a Milano con la moglie Cristina Marino.

Anche Gaetano Bruno, che ha la parte del primario di chirurgia Enrico Valenti, ha ammesso di non aver stretto amicizia con Luca Argentero lontano dalle telecamere. Secondo l’attore la situazione Covid-19 ha pesato molto sull’armonia del gruppo di lavoro. Bruno ha però chiarito che Argentero è un collega molto aperto, sempre in ascolto e con una bellissima energia che trasmette dietro le quinte.

Non solo: per Gaetano gran parte del successo di Doc-Nelle tue mani si deve proprio a Luca Argentero e al modo in cui ha interpretato Andrea Fanti. Un successo che ha conquistato ben sette milioni di telespettatori nelle prime due stagioni della serie, tanto che si parla già di una terza in lavorazione.