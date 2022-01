Doc 2, l’attrice Alice Arcuri: “Ho dovuto lottare con una malattia rara”

Grazie alla seconda stagione di Doc-Nelle tue mani Alice Arcuri è diventato un volto popolare del piccolo schermo. L’attrice, 38 anni, indossa i panni della dura e intransigente infettivologa Cecilia Tedeschi. La “rivale” dell’amato protagonista Andrea Fanti: una guerra che sta animando le nuove puntate della fortunata fiction di Rai Uno. Poco e niente si sa dell’Arcuri, che solo negli ultimi anni ha iniziato a lavorare in televisione dopo un lungo percorso teatrale.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più Alice Arcuri ha confidato che dopo quindici anni di spettacoli e tournée ha deciso di tentare la strada delle serie tv per poter gestire al meglio la sua vita di moglie e mamma. Alice ha un figlio di sette anni, Giovanni, e un marito, Luigi, che lavora come agente marittimo. Prima di approdare in Doc 2, Alice ha lavorato in Don Matteo, Petra, Tutta colpa di Freud, Blanca.

Ma Alice Arcuri ha svelato pure il suo passato doloroso: per anni ha dovuto lottare contro una malattia rara. Un malallineamento femoro patellare, ovvero una malformazione che causa problemi alle ossa dei femori e alle anche. Una patologia che l’attrice ha scoperto quando andava alle medie, durante gli allenamenti di scherma, che praticava a livello agonistico.

L’Arcuri ha cominciato ad avere dei dolori durante alcune gare, che con il tempo sono diventati sempre più forti. Ha così lasciato la scherma ed è passata al nuoto ma la situazione non è migliorata. Visite su visite, controlli su controlli, fino a quando il padre di Alice – un ex medico – non ha trovato un collega negli Stati Uniti che è riuscito a individuare prima la malattia e poi la cura adatta.

Alla rivista edita da Cairo Editore Alice Arcuri ha spiegato:

“Mi avevano detto che avrei dovuto operarmi, lui invece mi consigliò un particolare tipo di fisioterapia. Ha funzionato, ora sto bene, anche se, a causa della mia malattia, mi sono venute un po’ di gambe storte”

A causa di questa sindrome rara Alice Arcuri ha dovuto rinunciare a praticare sport a livello agonistico e ha iniziato a recitare, spinta dalla madre che l’ha iscritta ad un corso di recitazione. La bionda interprete pensava di diventare un medico – la sua famiglia è composta da infettivologi e chirurghi – ma alla fine la sua grande passione per costumi e spettacoli ha avuto la meglio.

Alice Arcuri vive ancora a Genova, la città dove è nata e cresciuta. Per le riprese di Doc 2-Nelle tue mani ha però dovuto fare la pendolare tra Roma e Milano.