Doc-Nelle tue mani, Argentero e Gioli: “I reali rapporti tra attori sul set”

Come si sono trovati a lavorare gli attori della nota serie di Rai Uno? Ecco il racconto nel dettaglio, in una nuova intervista concessa a Gente

Ieri sera, 14 gennaio, sono andate in onda le primissime puntate della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie con protagonista Luca Argentero che tanto ha fatto appassionare il pubblico da casa. Il medical drama (un tipo di format da sempre molto amato dai telespettatori) è ispirato alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, che perse la memoria dopo un incidente.

Fra i protagonisti assoluti di Doc – Nelle tue mani ci sono per l’appunto il bel Luca Argentero, che interpreta il ruolo del “Doc” Andrea Fanti, e Matilde Gioli, Giulia Giordano nella serie. Nello show, entrambi i personaggi dovranno in qualche modo tenere a bada le loro emozioni e i loro sentimenti, soprattutto davanti agli occhi dei pazienti.

Anche in Doc – Nelle tue mani, come in ogni buona medical series che si rispetti, c’è al centro una tormentata storia d’amore. Andrea e Giulia sono infatti stati insieme in passato, dopo la fine del matrimonio del medico con Agnese Tiberi. Il problema è che Doc, a causa dell’incidente che l’ha colpito, non ricorda più nulla. Giulia sarà dunque sempre molto combattuta fra il suo sentimento e la voglia di raccontare tutto quello che era successo fra di loro.

Ma al di là della trama e della finzione scenica, quali sono i reali rapporti sul set fra Luca Argentero e Matilde Gioli? A raccontarcelo sono stati nelle scorse ore i due attori, in un’intervista esclusiva concessa a Gente. Parlando dell’ambiente nel dietro le quinte, Matilde Gioli ha commentato:

Raramente mi sono trovata così bene con un gruppo di lavoro. Una volta abbiamo girato una scena corale in cui tutti dovevamo commuoverci. La scena si è prolungata per molti ciak e non è stato facile mantenere quell’emozione. Eppure, guardandoci tutti negli occhi, ci siamo riusciti.

Luca Argentero, dal canto suo, ha aggiunto:

Credo che il successo di Doc si debba anche alla sintonia che abbiamo saputo creare fra noi attori. Raccontiamo una squadra di lavoro e non saremmo efficaci se non lo fossimo noi per primi. Per girare la seconda stagione abbiamo impiegato anche sette mesi con ritmi anche di 14 ore al giorno, finendo le riprese poco prima della messa in onda. Ma quando poi arrivavo sul set il mio primo obiettivo era quello del mio personaggio, Andrea Fanti. Ed è successo anche con le altre new entry: Giusy Buscemi, Alice Arcuri, Matteo Rossetti, Gaetano Bruno. E anche con le guest star di puntata come per esempio Giacomo Poretti.

L’unico degli attori che Luca Argentero e Matilde Gioli non hanno citato nell’intervista è, comprensibilmente, Gianmarco Saurino. Proprio in occasione della seconda puntata di questa nuova stagione, infatti, il personaggio di Saurino (Lorenzo Lazzarini) muore a causa del Covid-19. Si tratta, questa, della prima volta in assoluto che in una serie tv si parla di un tema così tanto attuale come quello della pandemia e di una morte legata al Covid nello specifico. Saurino è uscito di scena fra lo sgomento del pubblico, per intraprendere altri percorsi lavorativi nel mondo di tv, cinema e teatro.