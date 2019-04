Silvia e Giulia Provvedi: chi vince l’Isola dei Famosi 2019

Silvia e Giulia Provvedi: ecco chi dovrebbe vincire l’Isola dei Famosi 2019

Silvia e Giulia Provvedi hanno vinto l’Isola dei Famosi 2015, attraverso la quale riuscirono a conquistare il cuore di moltissimi italiani. Ora Le Donatella, ospiti a Mattino 5, dicono la loro sui concorrenti rimasti in gara quest’anno. Federica Panicucci ci tiene a conoscere la loro opinione, visto che hanno preso parte a una passata edizione del reality trionfando. Silvia e Giulia hanno un’idea precisa su chi dovrebbe vincere quest’anno: Marina La Rosa. In particolare, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona è fortemente convinta che l’ex gieffina debba trionfare in questa edizione. Il motivo? Secondo Silvia la naufraga non avrebbe mai cambiato idea, anzi avrebbe portato avanti il suo pensiero fino alla fine. Al contrario, stando a ciò che afferma la gemella de Le Donatella, avrebbe condotto un’Isola più finta Sarah Altobello. A sostenere quest’ultima ci pensa Jo Squillo, convinta che sia l’unica a poter vincere questa edizione ed è dello stesso pensiero anche Valerio Merola.

Isola dei Famosi 2019: Le Donatella pronte a scommettere su Marina e meno su Sarah

Questa sera andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2019. Uno tra Marina, Luca, Sarah, Aaron e Maddaloni riuscirà a trionfare. Sono stati tanti i litigi che sono avvenuti quest’anno in Honduras. A farlo notare ci pensa anche Silvia: “L’ho trovata molto litigiosa, si perde troppo tempo a litigare e ad affossare gli altri”. Ed ecco che la gemella Provvedi dice la sua sul papabile vincitore di questa edizione: “Ho trovato Marina una persona che portava il suo pensiero fino alla fine. Nel suo percorso non si è mai mostrata amicona di tutti, questo è sinonimo di personalità. Meno incisiva invece Sarah”. Meno convinta di ciò, sembrerebbe essere la Panicucci. Quest’ultima fa notare un dettaglio: Marina non avrebbe rivelato alla Altobello il suo reale pensiero, preferendo parlarne invece con Luca. “Se uno dice quello che pensa, dovrebbe dirlo subito”, afferma Federica.

Isola dei Famosi finale: Marina super favorita, Maddaloni perde consensi

Chi vincerà questa nuova edizione del noto reality? Qualche tempo fa, tra i super favoriti c’era sicuramente Maddaloni. Sembra, però, che il judoka abbia perso un po’ di consensi, al contrario di Marina. Infatti, semba proprio che l’ex gieffina sia la già diventata vincitrice per molti. A Mattino 5, invece, il vincitore in carica Nino Formicola, teme che possa trionfare Aaron, il naufrago che, a detta di molti, avrebbe dato poco a questa edizione. Non ci resta che attendere questa sera per scoprire chi tra i cinque concorrenti rimasti in gara trionferà.