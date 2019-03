Isola dei Famosi verso la finale, i favoriti alla vittoria: previsti colpi di scena

Isola dei Famosi verso la finale: ecco chi sono i due super favoriti secondo i pronostici

Si avvicina la finale dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo 1 aprile. Un’ultima puntata che ovviamente vedrà trionfare uno dei naufraghi presenti in Honduras. Questa sera, invece, verrà trasmessa la semifinale di questa scoppiettante edizione, che ha visto poche risate ma tantissimi litigi. Ma chi sono i favoriti quest’anno? A Mattino 5, Federica Panicucci manda in onda un servizio che riguarda proprio i naufraghi che potrebbero trionfare durante questa edizione. Sappiamo che tra i primi nomi figurano quelli di Soleil Sorge e Marco Maddaloni. Questi due sono sicuramente tra i concorrenti più quotati quest’anno, ma potrebbe accadere il colpo di scena. Infatti, sembra proprio che l’ex corteggiatrice e il judoka potrebbero vedere volare via la vittoria tanto ambita. Secondo i pronostici, figurerebbero anche altri nomi tra i favoriti. Stiamo parlando di naufraghi che, arrivando primi, potrebbero sosprendere davvero. Il pubblico, ancora una volta, potrebbe premiare volti che hanno mostrato spontaneità e genuinità.

Isola dei Famosi 2019, Soleil e Maddaloni super favoriti: ma potrebbe avvenire un colpo di scena

I pronostici vedono come super favoriti di questa edizione Soleil e Maddaloni. Tanti sono i colpi di scena che li hanno visti protagonisti in Honduras, ma qualcun altro potrebbe rubare loro la vittoria. Non bisogna assolutamente escludere un colpo di scena durante la finale del reality. Infatti, i pronostici vedono sl centro della scena anche Sarah Altobello, Riccardo Fogli e Aaron Nielsen. Il pubblico potrebbe davvero scegliere di far trionfare la spontaneità. Ricordiamo che lo scorso anno ha vinto una persona molto genuina e spontanea, Nino Formicola. Sarah sembra essere protagonista dei pronostici grazie alla sua autoironia. La Altobello, inoltre, non si è mai tirata indietro nelle sfide. Fogli, invece, potrebbe essere premiato per la sua avventura, vissuta a 360 gradi. È riuscito a mostrare “un ventaglio di emozioni che forse neanche lui sapeva di avere”, come rivela il servizio a Mattino 5. Zitto zitto, anche Aaron pare sia entrato “nell’olimpo dei favoriti”. Il naufrago ha tirato fuori anche gli artigli, durante la lite con Jeremias Rodriguez.

Isola dei Famosi: cinque i naufraghi favoriti alla vittoria di questa edizione

Tra i favoriti di questa edizione troviamo, dunque, Soleil, Maddaloni, Aaron, Fogli e Sarah. Sono sicuramente pronostici che lasciano con il fiato sospeso. Il colpo di scena è previsto, pertanto non possiamo dare per scontata la vittoria dei due super favoriti di questa edizione. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto, questa sera ci saranno ben quattro eliminazioni!