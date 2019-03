Isola dei famosi, Jeremias furioso con Aaron: “Fai davvero schifo”

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez: continuano gli scontri in Honduras

Il daytime dell’Isola dei Famosi, in onda il 4 marzo, vede ancora protagonisti di scontri accesi Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Come Alvin annuncia a inizio filmato, i due naufraghi continuano a far discutere. Sono sempre più uniti, ma con il resto del gruppo la situazione peggiora di giorno in giorno. In particolare, oggi li abbiamo visti discutere con Luca Vismara. Non è la prima volta che i tre si scontrano. Ma questa volta ha visto al centro dell’attenzione anche Aaron Nielsen. I telespettatori hanno conosciuto il 25enne come una persona tranquilla e pacata. Non ha alzato neppure il tono della voce, eppure la discussione con Jeremias c’è stata. Il Rodriguez si è scagliato duramente contro il naufrago a seguito di una domanda fatta da Luca. Quest’ultimo pare abbia voluto provocare l’argentino, cercandogli spiegazioni su una presunta affermazione fatta da lui in sua assenza.

Jeremias Rodriguez si scaglia contro Aaron Nielsen all’Isola dei Famosi

Secondo quanto racconta Luca, Aaron avrebbe sentito Jeremias fare una dichiarazione poco carina, mentre giravano insieme la ruota della macchina del riso. Il Nielsen rivela di aver sentito il Rodriguez mentre minacciava, a bassa voce, Vismara. L’argentino avrebbe affermato che, una volta fuori dal reality, a Milano avrebbe affrontato fisicamente Luca. Jeremias non ci sta e dichiara di non aver mai detto una cosa così pesante nei confronti del naufrago. Il Rodriguez non si trattiene e se la prende duramente con Aaron. “Fai davvero schifo se ti sei inventato una cosa del genere”, afferma l’argentino. “Questo non è giocare, non ho paura di nessuno. È un’accusa molto grave”, continua Jeremias.

Jeremias Rodriguez contro Aaron Nielsen: il 25enne mantiene la calma

Jeremias se la prende duramente con Aaron, che dall’altra parte continua a mantenere la calma. Il giovane Nielsen riesce a trattenere la rabbia e a evitare altri conflitti con il Rodriguez. Il 25enne non si lascia andare troppo, ma risponde con molta calma all’argentino. Quest’ultimo, al contrario, è sicuro del fatto che Aaron abbia inventato tutto proprio in vista del televoto di questa sera. Infatti, ricordiamo che rischiano di uscire dal gioco Jeremias, Luca e Marina.