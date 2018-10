Silvia e Corona, l’inaspettata lettera di mamma Monica: una scelta importante

Silvia Provvedi e Corona, arriva un’inaspettata lettera a Mattino 5 scritta dalla mamma de Le Donatella

Torna a parlare della fine della storia d’amore di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona mamma Monica. La donna, in questi mesi sempre ospite a Mattino 5, decide di inviare a Federica Panicucci una lettera. Ringrazia sia il programma che la conduttrice per averle dato spazio al fine di prendere le difese della figlia, la quale dentro la Casa non poteva dire la sua su molte cose. Ma ora che la storia tra Silvia e Corona è definitivamente finita, Monica prende una decisione importante. La donna non ha più intenzione di tornare nel talk show, in quanto vuole lasciare libere le figlie di vivere la loro esperienza senza alcuna intromissione. Più volte, Monica ha spiegato di voler prendere parte a Mattino 5 per prendere le difese di Silvia, in quanto la storia con Corona continuava a essere oggetto di commenti. Ma ora che la Provvedi ha ufficialmente chiuso con Fabrizio al Grande Fratello Vip, la mamma non se la sente più di andare in trasmissione.

Silvia Provvedi chiude definitivamente ogni rapporto con Corona: mamma Monica decide di non tornare più a Mattino 5

Un’inaspettata lettera quella di Monica, la quale è sempre stata ospite a Mattino 5 da quando le due gemelle Provvedi hanno iniziato questa avventura nel reality. Silvia ha ormai deciso di perdonare Corona ma di non far più parte della sua vita. Proprio per rispettare questa scelta della figlia, Monica ora decide di prendere le distanze dal mondo della televisione. Con le sue ultime dichiarazioni, secondo la mamma, Silvia ha voluto mettere definitivamente la parola fine alla sua storia con Fabrizio. “Anche io metto la parola fine per rispetto a Silvia”, scrive nella lettera Monica. Per quest’ultima è stato molto doloroso sentire parole forti nei confronti della figlia, quando quest’ultima non poteva difendersi. Proprio per tale motivo, aveva deciso di andare in trasmissione.

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, tra loro è davvero finita?

È davvero finita tra Silvia e Fabrizio? Sembra ci sia qualcuno che ancora non ne è convinto, ma Monica assicura che è proprio così. La Provvedi ha messo definitivamente la parola fine a questa storia. Da una parte c’è chi sostiene la gemella in questa scelta. Dall’altra c’è chi ha creduto alle scuse di Fabrizio e vorrebbe rivederli avere almeno un rapporto pacifico.