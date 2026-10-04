Silvia Bonolis operata d’urgenza al cuore, parla Sonia Bruganelli: “Annichiliti e come ha reagito Paolo”

A inizio estate Silvia Bonolis, la figlia 23enne del conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli, è stata operata al cuore. Lo ha raccontato la stessa produttrice televisiva durante l’ospitata a Verissimo trasmessa domenica 4 ottobre. La giovane, dopo essere stata colpita da una febbre, ha avuto delle complicazioni e i medici hanno dovuto agire urgentemente per salvarla. Nel complesso è stata ricoverata per circa due mesi, trascorrendo diversi giorni nel reparto di terapia intensiva.

Verissimo, Sonia Bruganelli: “Mia figlia Silvia è stata operata al cuore”

“Non è stato un periodo facile, improvvisamente si è fatto tosto. Purtroppo Silvia è stata male. D’urgenza l’abbiamo portata in ospedale aspettando che fosse operata”, ha esordito Bruganelli parlando con Silvia Toffanin. Tutto è iniziato con una febbre. “Lei ha un condotto artificiale e dobbiamo sempre tenere sotto controllo le febbri perché possono essere infezioni che possono poi colpire quella parte”, ha aggiunto la produttrice.

“Questa febbre andava e veniva – ha continuato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip – Alla seconda ecocardiografia ci è stato detto che aveva un’endocardite. Questa cosa ci ha lasciato basiti perché l’endocardite aveva già lavorato e il suo condotto e la sua valvola erano arrivati quasi alla fine del percorso”.

Bruganelli ha raccontato che la figlia è stata in terapia intensiva ed è stata operata al cuore. Le è stata messa una nuova valvola: “Ha dovuto attendere in ospedale tre settimane prima dell’operazione, perché doveva essere eliminato il batterio prima dell’intervento. Noi sapevamo che avrebbe dovuto rifarlo, ma l’urgenza con cui abbiamo dovuto correre ci ha lasciati annichiliti”.

E ancora: “Come ho reagito? Inizialmente con la solita rabbia e con i soliti sensi di colpa. Mi dicevo come non avessi potuto ad accorgermi. Ma avevamo fatto davvero di tutto”. Spazio poi a come ha reagito Bonolis: “Paolo ha reagito dicendomi ‘vai e non ti preoccupare, quando non ci sarai tu ci sarò io’. Lui ha una caratteristica: vedere l’aspetto positivo delle cose. Ma se l’aspetto positivo non c’è, lui si ferma. Ci siamo dati forza. Quando non ce la faceva Paolo, stavolta ce la facevo io. E così siamo andati avanti”.

Paolo Bonolis ha ringraziato Angelo Madonia

Bruganelli ha anche ricordato che Silvia aveva già subito due interventi simili in passato, uno a distanza di pochi giorni dalla nascita e l’altro a sei anni. Infine spazio al supporto prezioso di Angelo Madonia, l’attuale compagno della produttrice. “Angelo mi ha supportato molto. L’obiettivo era portare Silvia fuori dall’ospedale. E l’abbiamo portata fuori. Paolo ha ringraziato Angelo per essere stato presente e per la tempra mostrata con me. Io ero distrutta e tutte le sere mi stava accanto. Mi fa stare bene perché io sto bene. Stiamo tutti bene”, ha concluso Sonia.