“Ora si prega per Silvia Bonolis”, l’indiscrezione e la smentita di Sonia Bruganelli: sfogo

Da pochi giorni Silvia, la primogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è stata dimessa dall’ospedale dopo un ricovero lungo settimane. A far sapere che la 23enne ha potuto lasciare la struttura sanitaria è stata la madre, attraverso un post pubblicato su Instagram in cui ha ringraziato tutte le persone che sono state accanto alla figlia nel momento delicato. Nelle scorse ore, una pagina Instagram ha diffuso una serie di notizie allarmanti sulla giovane, scrivendo frasi del tipo “ora si prega per lei”, oltre ad affermare che la ragazza sia stata operata nella giornata di mercoledì 3 giugno, quando invece era già a casa. Inoltre è stato sostenuto che abbia avuto un peggioramento improvviso circa due settimane fa e che proprio a causa del presunto aggravarsi delle sue condizioni è stato necessario poche ore fa un intervento. Una serie di informazioni sbagliate, come sottolineato da Bruganelli.

Silvia Bonolis dimessa dall’ospedale: lo sfogo di Sonia Bruganelli contro la fake news

La produttrice televisiva ha ripostato tra le sue stories quanto descritto dalla pagina Instagram in questione, commentando il tutto con uno sfogo tanto conciso quanto chiaro: “Una grande cazz***”. Come già evidenziato, Silvia è stata dimessa una settimana fa e, a quanto risulta, non c’è stato alcun intervento chirurgico urgente nelle scorse ore.

Sia Bruganelli sia l’ex marito Paolo Bonolis non hanno rivelato i dettagli del ricovero, preferendo mantenere assoluta privacy sulla vicenda. Poco meno di un mese fa, l’ex opinionista del Grande Fratello si era lasciata sfuggire qualcosa postando una chat dell’autore tv Marco Salvati, con il quale non è in ottimi rapporti, per usare un eufemismo. In particolare, nel messaggio scritto da Salvati a Sonia, veniva chiesto come stesse Silvia dopo l’operazione, fatto che ha spinto gli utenti a credere che la giovane sia stata operata. Su tale punto Bruganelli non ha fatto chiarezza. Sicuramente, se un intervento c’è stato, non è stato eseguito ieri, ma diversi giorni fa.

Silvia Bonolis, come spiegato in passato dai genitori e come riferito dall’AdnKronos, è nata con una patologia cardiaca congenita. Poco dopo essere venuta alla luce ha subito un’operazione delicata, riportando una ipossia cerebrale che le ha provocato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio.