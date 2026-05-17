Operata la figlia di Bonolis e Sonia Bruganelli, lei si scaglia contro Marco Salvati e posta una chat privata

Sonia Bruganelli ha rivelato che sua figlia Silvia è stata operata. Ha poi dedicato parole di profonda stima all’ex marito Paolo Bonolis, lasciando intendere che in questo momento delicato per la 24enne il conduttore è stato presentissimo. Spazio poi a dichiarazioni durissime nei confronti dell’autore televisivo Marco Salvati, che ha lavorato a lungo al suo fianco e a quello di Bonolis.

Operata la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nella giornata di sabato 16 maggio, Bruganelli ha postato tra le sue storie Instagram una foto in cui si è immortalata in ospedale con Silvia, intenta ad abbracciare quest’ultima calorosamente. Come tappeto musicale ha scelto il brano “Supergirl” di Anastacia. Nella storia successiva ha effettuato un repost a un reel del settimanale Oggi dedicato a John Travolta e alla figlia, insieme sul red carpet del Festival di Cannes. Nel filmato è stata messa in sovrimpressione una frase emblematica: “Nessuno al mondo può amare una ragazza più di suo padre”. Chiaro il riferimento a papà Paolo Bonolis.

Domenica 17 maggio, Bruganelli ha attaccato Marco Salvati, facendo anche sapere che sua figlia è stata operata. In particolare, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha reso note alcune chat WhatsApp scambiate con l’autore. Dallo screenshot, si evince che, con Salvati, negli ultimi due anni e mezzo, ha avuto pochissimi contatti. Si ricorda che l’uomo, pochi mesi fa, l’ha attaccata. Lucio Presta ha affermato che Bruganelli avrebbe tradito in più occasioni Bonolis quando erano sposati. “Confermo le parole di Presta”, aveva dichiarato Salvati.

Bruganelli durissima su Marco Salvati

Ora Bruganelli ha pubblicato ciò che gli ha scritto nelle scorse ore l’autore che ha provato a informarsi sulla salute di Silvia: “Ciao Sonia, ho saputo che Silvietta è stata operata. Come sta? È tornata a casa?”. La produttrice, che diffondendo la chat ha indirettamente fatto sapere che la figlia ha subito un intervento, non ha risposto in privato a Salvati. Dopo aver postato su Instagram la chat, ha però così commentato: “Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo le necessità”.

Dopodiché, ha postato una storia con le parole di Salvati, quelle già citate in cui l’autore dava ragione a Lucio Presta. Infine la produttrice ha pubblicato un’ultima storia, la più dura: “Se usi mia figlia, sei uno schifo di persona”. In questo caso non ha fatto menzione diretta a Salvati, ma tutto spinge a credere che il messaggio sia stato a lui indirizzato.