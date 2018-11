Silvestrin torna in tv: le lacrime della Panicucci e la frecciatina a Cecchi Paone

Silvestrin torna in tv dopo il Grande Fratello Vip: Federica Panicucci in lacrime

Enrico Silvestrin torna in televisione dopo il Grande Fratello Vip, ospite a Mattino 5. A differenza di altri concorrenti che hanno subito fatto il loro ingresso nello studio di Federica Panicucci, il deejay ha deciso solo ora di farsi intervistare. Probabilmente l’ex gieffino aveva bisogno di stare per qualche tempo lontano dai riflettori. La sua ospitata nel programma di Canale 5 porta molta commozione. Tanta è l’emozione di Silvestrin nel rivedersi sul piccolo schermo, ma questa volta anche la Panicucci non riesce a trattenere le lacrime. La conduttrice si ritrova a commuoversi dopo aver visto un filmato riguardante una confessione molto importante che Enrico ha fatto nel confessionale della Casa. Scendendo nel dettaglio, una dura malattia ha portato via la mamma di Silvestrin. L’ex gieffino rivelava all’interno del reality che ogni volta che pensa a lei, sa che non la rivedrà più e inevitabilmente sente un nodo alla gola. Non appena il filmato termina, a Mattino 5 Federica si mostra in lacrime. Inaspettata la reazione della conduttrice, che solitamente non si lascia trasportare troppo a questo tipo di emozioni in studio.

Enrico Silvestrin manda una chiara frecciatina ad Alessandro Cecchi Paone

Tanta commozione con Enrico, il quale probabilmente aveva ancora molto da raccontare all’interno della Casa. Eppure il suo comportamento non è stato apprezzato da una parte del pubblico, che l’ha eliminato attraverso il televoto. Proprio su questo punto, Enrico ci tiene a fare una precisazione. Silvestrin si rende conto che il suo attaggiamento potrebbe non essere piaciuto, ma trova strano il fatto che a criticarlo qualche tempo fa era proprio Alessandro Cecchi Paone. Secondo l’ex gieffino, il giornalista doveva essere l’ultima persona a parlare, visto l’atteggiamento che starebbe tenendo in Casa. Infatti, Enrico è convinto che Alessandro sia una persona molto aggressiva. In particolare, Silvestrin si riferisce allo scontro che Cecchi Paone ha avuto con Maria Monsè. Nessun uomo all’interno della Casa ha preso le difese della Monsè ed Enrico condanna questo tipo di atteggiamento.

Enrico Silvestrin e gli scontri nella Casa: come sono i rapporti con Eleonora Giorgi e Valerio Merola

Una frecciatina diretta ad Alessandro, colui che fuori dalla Casa avrebbe criticato l’atteggiamento di Silvestrin. Eppure ora Enrico afferma di vedere spesso Cecchi Paone urlare nel reality. Intanto, si parla anche degli scontri avvenuti con Valerio Merola ed Eleonora Giorgi. Mentre con l’attrice sembra essere tornato il sereno, con il primo non c’è alcun tipo di rapporto. Dopo le accesse discussioni avvenute nella Casa, pare che Merola abbia negato anche il saluto a Enrico. Questo è ciò che rivela Enrico a Mattino 5.