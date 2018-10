Silvestrin, ecco cos’è accaduto dopo l’eliminazione dal GF: parla la fidanzata

Silvestrin eliminato dal Grande Fratello Vip: cos’è accaduto dopo la sua uscita

Cos’è accaduto a Enrico Silvestrin dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip? Il conduttore è stato eliminato dal pubblico che segue il reality, inaspettatamente. Infatti, sono in molti coloro che non si sarebbero mai aspettati di vederlo uscire così presto dalla Casa. Ma alcuni suoi lati caratteriali non sono stati pienamente apprezzati dal pubblico. Ora a Mattino 5, la compagna Federica rivela di aver portato subito a casa Enrico, dopo l’eliminazione. Spesso capita che i gieffini, una volta eliminati, vengano portati in un albergo per una settimana. In questo caso, Silvestrin è tornato subito dalla sua compagna. Ma Silvestrin come ha preso questa inaspettata eliminazione? Secondo quanto racconta Federica, l’ormai ex gieffino non è pentito di ciò che ha fatto all’interno della Casa. La donna rivela che ha continuato a mantenere le sue idee e ciò che pensava prima lo pensa tutt’ora. Secondo lei, Enrico sta continuando a tenere la sua linea di onestà e schiettezza. L’unica cosa che si rimprovera sono determinati atteggiamenti, che probabilmente avrebbe potuto evitare e che sicuramente hanno influenzato il televoto.

Enrico Silvestrin, ecco cos’è accaduto dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip

Federica ammette che era molto curiosa di scoprire come il fidanzato ha vissuto questa esperienza. Dall’altra parte anche Enrico si sarebbe mostrato interessato nel sapere cos’è accaduto fuori durante la sua permanenza nella Casa. La donna ammette che sono usciti dei lati di Enrico che hanno avuto un effetto negativo sul pubblico. Ma non solo, a Mattino 5 c’è anche chi è convinto del fatto che l’uscita di Silvestrin sia dovuta anche agli sfoghi avuti nel corso dell’ultima settimana. Sono in tanti a credere che il conduttore abbia portato avanti una strategia per seguire lo stesso percorso di Daniele Bossari, vincitore della passata edizione del reality.

Grande Fratello Vip, c’erano grandi aspettative su Enrico Silvestrin

Enrico sarà probabilmente ospite della prossima puntata del reality, dove racconterà la sua opinione riguardo la propria eliminazione. Tanti sono i telespettatori che avevano determinate aspettative su di lui, ma le sue forti critiche nei confronti di Valerio Merola avrebbe deluso molto.