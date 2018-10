Silvestrin commuove al GF Vip, ma il pubblico critica: la scena ricorda Bossari

Silvestrin commuove al Grande Fratello Vip: il pubblico però non apprezza un dettaglio

Enrico Silvestrin al Grande Fratello Vip commuove il pubblico di Canale 5. In particolare, in questa settimana il conduttore sembra aver ricordato parecchio Daniele Bossari, il vincitore della passata edizione. Inutile ricordare che i due, in realtà, hanno effettivamente una storia lavorativa molto simile. Entrambi si sono ritrovati in vetta al successo e poi sono crollati improvvisamente, tanto che la televisione sembrava essersi dimenticata di loro. Bossari è riuscito a raccontare questa storia, fatta di alti e bassi proprio nella Casa più spiata d’Italia, riuscendo a entrare nel cuore del pubblico. Ora il fatto che anche Silvestrin racconti una storia simile avrebbe portato i telespettatori a trovarsi di fronte a una scena già vista. Ma sappiamo bene che ciò che hanno attraversato sia Silvestrin che Bossari è una realtà vissuta da tantissimi altri artisti del mondo dello spettacolo. Ci sono, infatti, moltissimi telespettatori che apprezzano quanto fatto da Enrico. Purtroppo il conduttore non potrà fare lo stesso percorso di Daniele all’interno della Casa, poiché nel corso di questa quarta puntata viene eliminato attraverso il televoto.

Silvestrin incontra la compagna Federica in Casa: anche durante questa scena il pubblico ricorda Daniele Bossari

Enrico commuove tutti nella Casa più spiata d’Italia. Nella diretta del 15 ottobre, viene mostrato un filmato che riprende uno sfogo fatto questa settimana da Silvestrin in confessionale. In lacrime, il conduttore ha raccontato di aver vissuto un periodo buio. Proprio in questi anni, durante i quali non riusciva ad avere un orizzonte, la compagna Federica gli è sempre stata vicino. Enrico ci tiene proprio a confermare l’amore che la donna è riuscita a dargli anche nei momenti più bui. Anche questo particolare al pubblico ricorda la storia di Bossari, il quale ha potuto anche lui vantare il sostegno di una donna, quello di Filippa Lagerbäck. Federica entra nella Casa per dare ancora una volta tutto il suo sostegno a Enrico.

Enrico Silvestrin e Federica uniti da un grande amore: tutti in lacrime nella Casa

Enrico e Federica commuovono tutti ed ecco che il pubblico sui social si lascia andare alle critiche: “Bossari il ritorno”. Nonostante i commenti negativi, la coppia riesce comunque a emozionare sia il pubblico che gli altri concorrenti nella Casa. Sono in molti i gieffini che non riescono a trattenere le lacrime.