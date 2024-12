Signorini verso l’ennesimo triangolo al GF, noia tremenda: chi entra

C’è qualcosa che non passerà mai di moda (purtroppo) al Grande Fratello: le dinamiche d’amore. Alfonso Signorini sembra particolarmente affezionato agli incastri sentimentali e agli altarini fuori la Casa del reality di Canale 5. Non è che a lungo andare “il troppo stroppia”? Probabilmente sì, specie se si pensa al nuovo possibile ingresso al GF di un altro ex, l’ennesimo. Si tratterebbe ancora di rumors, nulla di certo, ma già solo il pensiero sta facendo venire la pelle d’oca al pubblico, ormai stremato da tutto questo via vai di cuori spezzati e storie che rimbalzano da un social all’altro. Il misterioso nuovo concorrente sarebbe l’ex fidanzato di Shaila Gatta, Alessandro Rizzo, il cui nome era già venuto fuori in altre occasioni. Che cosa si sa a riguardo?

Nuovo concorrente al GF? L’idea, noiosa, di Signorini: chi è Alessandro Rizzo

La prossima mossa del conduttore potrebbe davvero avverarsi, anche se ancora nessuno lo ha confermato. È però bastata solamente la voce a fare nascere subito le polemiche, ormai sempre le stesse quando si tratta di Grande Fratello. A prescindere da critiche e commenti, a varcare la porta rossa dovrebbe, forse, essere Alessandro Rizzo, ragazzo con cui Shaila ha avuto una relazione durata cinque anni. Modello, e attualmente fidanzato con un ragazzo, Alessandro era già stato tirato in ballo dall’inquilina quando, parlando di una sua vecchia relazione, aveva accennato a diversi problemi. Rizzo, dal canto suo, aveva fatto già chiarezza in diretta radio, definendosi “non una persona violenta, chi mi conosce lo sa“. Non solo, perché Rizzo avrebbe anche raccontato di essere stato tradito da Shaila e di avere fatto coming out dopo la fine della relazione.

Insomma, l’ex compagno dell’ex velina potrebbe entrare al GF nell’anno nuovo, quindi si presume, sempre se accadrà davvero, che la puntata “x” sarà quella del 13 gennaio 2025.

Ennesimo triangolo: Shaila, Lorenzo, Alessandro, che noia!

Fermo restando che adesso la situazione tra Shaila e Lorenzo sia ufficialmente arrivata al capolinea, il presunto ingresso di Alessandro Rizzo farebbe scatenare, forse, il putiferio. Un nuovo tentativo di accendere le dinamiche dentro la Casa? Lo share dalle ultime volte è migliorato, ma che bisogno ci sarebbe di ricreare quadretti spiacevoli per l’inquilina? Il pubblico pare essere già piuttosto stanco di questo andamento del programma, che pare non essere “niente” senza i drammi amorosi trascinati da fuori a dentro e da dentro a fuori.

Questa moda dei triangoli un po’ alla Temptation piacciono molto ad autori e conduttori, che da anni cercano di puntare al rialzo degli ascolti con la quotidiana dose di trash. Siamo sicuri che questo sia realmente il metodo giusto? L’attenzione resta alta, perciò attendiamo!