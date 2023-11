Signorini tuona su Ilary Blasi: le scelte non condivise in Unica

Dopo l’uscita del docufilm Unica, dove Ilary Blasi parla del tradimento dell’ex marito e della fine del matrimonio, in molti hanno criticato il prodotto Netflix. Su Chi, Alfonso Signorini ha risposto ad una domanda posta da una lettrice che gli ha chiesto cosa ne pensasse.

Il conduttore è amico della Blasi e i due hanno lavorato insieme a tre edizioni del Grande Fratello Vip. Il direttore del settimanale non ha voluto mentire ed ha scritto come la pensa realmente sulla questione. Secondo lui, Ilary non è stata totalmente onesta sulla narrazione dei fatti. L’ha anche giudicata “artefatta“. Signorini sostiene che lei si sia sforzata a piangere. Non ha creduto quindi alle sue lacrime.

“A me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere. A me hanno dato l’impressione di essere false come una moneta da tre euro“

La lettrice ha chiesto al direttore se fosse giusto esporre, a livello mediatico, una questione così intima. Totti e Ilary presto si troveranno in tribunale, per questo è stata criticata anche la tempistica: il documentario è uscito a ridosso della prossima udienza, fissata il 4 dicembre.

“Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo ‘pecunia non olet’ (tradotto dal latino, ‘i soldi non puzzano’, ndr), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?“

Secondo Alfonso, è sempre meglio non sbandierare questioni così private. Al tempo stesso, però, il conduttore è cosciente del fatto che queste notizie alimentano il gossip. E ciò giova sia ai giornali (in primis al suo) che ai programmi televisivi.

Le critiche rivolte a Ilary

Secondo molti la Blasi avrebbe potuto evitare di “fare commercio su una questione così intima“. Inoltre, tanti sostengono che non sia stata raccontata tutta la verità. Primo fra tutti Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che, in realtà, Ilary avrebbe da sempre tradito Totti e che il famoso caffè, menzionato nel docufilm, si sarebbe trattato di qualcosa di più: un vero e proprio tradimento.

In questi giorni, infatti, su Dillinger news, Corona sta annunciando scoop sull’ex coppia, rivelando segreti che, secondo lui, “per dovere di cronaca“, vanno raccontati al pubblico.

Tra le altre critiche non sono mancate quelle di Selvaggia Lucarelli che ha scritto: “Sarebbe tutto anche malinconicamente interessante se ‘Unica’ spiegasse anche il perché una donna così famosa, così esposta, così felice nel matrimonio andasse a prendere un caffè a casa di uno sconosciuto che pareva figo su Instagram o qualcosa sul dopo, perché il dopo è Totti che va via di casa – è vero- ma anche lei che inizia subito una nuova fortunata relazione“.

Dunque, secondo molti la narrazione è costruita totalmente a favore della Blasi (cosa scontata, essendo un suo prodotto), ma così facendo Ilary avrebbe omesso dettagli importanti. Forse anche per questo Alfonso la definisce “artefatta“, come se emergesse poco quella che è la realtà a proposito dei tradimenti e della separazione.