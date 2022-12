Ha fatto discutere parecchio l’assenza di Alfonso Signorini al matrimonio di Francesca Cipriani. Il giornalista era stato scelto dalla vulcanica soubrette come testimone di nozze ma il direttore di Chi non si è presentato. Sull’invito nuziale era chiaramente scritto il nome del conduttore del Grande Fratello Vip ma durante la cerimonia è stato rimpiazzato da Giucas Casella, altro grande amico della sposa.

Se Francesca Cipriani ha preferito non chiarire la faccenda, Alfonso Signorini ha reagito diversamente. A Casa Chi, format su Instagram, il presentatore ha spiegato cosa è accaduto:

“Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”

Alfonso Signorini ha poi aggiunto:

“Anche Giucas Casella non è stato un ripiego. Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato”

Il matrimonio di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha sposato l’imprenditore Alessandro Rossi a Roma, nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina. I festeggiamenti sono poi proseguiti in un castello alle porte della Capitale. All’evento erano presenti molti ospiti Vip, tra i quali tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Alex Belli, Delia Duran, Guenda Goria, Mirko Gancitano, Lucrezia Selassié, Jessica Selassié, Sophie Codegoni, Raffaella Fico, Aldo Montano, Giacomo Urtis, Manila Nazzaro, Carmen Russo col marito Enzo Paolo Turchi.

Proprio Carmen Russo ha rubato la scena, seppur per pochi minuti, alla sposa. Durante l’entrata in Chiesa di Francesca Cipriani la ballerina è inciampata sugli addobbi floreali. Il video della scena è prontamente diventato virale sul web. Per fortuna nessuna grave conseguenze per Carmen, che è stata prontamente sorretta da Enzo Paolo.

Non solo Alfonso Signorini, grandi assenti al giorno più bello di Francesca Cipriani pure Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo. La prima doveva anche cantare in Chiesa ma non si è presentata per alcuni problemi alle corde vocali. Il nuotatore, invece, ha preferito declinare l’invito per evitare gossip spiacevoli sulla sua vita privata dato il coinvolgimento dell’ex fidanzata Lulù all’evento.

Chi è il marito di Francesca Cipriani

Il marito di Francesca Cipriani è originario di Cesenatico: è un imprenditore e costruttore. La Pupa e Alessandro Rossi si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Rossi, che ha fatto la proposta di matrimonio a Francesca al Grande Fratello Vip, ha un figlio nato da una precedente relazione.