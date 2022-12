Il direttore di Chi Magazine avrebbe dovuto essere il testimone di nozze, ma non ha messo piede in chiesa: giallo e sostituto

Alfonso Signorini ha dato buca a Francesca Cipriani e ad Alessandro Rossi. La coppia si è sposata a Roma, sabato 3 dicembre, nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina. Poi i festeggiamenti sono proseguiti in un castello alle porte della Capitale. Il conduttore del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto essere il testimone di nozze, non proprio un ruolo secondario. Fatto sta che di lui non c’è stata traccia. A riportare la notizia è Fanpage,it, che ha aggiunto che non si sa il motivo dell’assenza del direttore di Chi Magazine. Sempre Fanpage.it rende noto che il forfait è arrivato all’ultimo minuto; così i neo sposi hanno dovuto correre ai ripari e trovare un altro testimone. La scelta è ricaduta su Giucas Casella.

Pare che quella di Signorini non sia stata l’unica buca che ha dovuto incassare la coppia. Katia Ricciarelli, che ha partecipato al GF Vip 6 con la showgirl abruzzese, avrebbe dovuto cantare in chiesa. Ma come Signorini non si è palesata nella Basilica. Amedeo Venza, esperto di gossip, ha raccontato che la soprano avrebbe giustificato la sua mancata presenza per la mancanza di voce. Inutile dire che i maligni non credono a tale ricostruzione e riconducono ad altri motivi il forfait dell’ex moglie di Pippo Baudo.

Assente alle nozze anche Manuel Bortuzzo. Secondo i ben informati, il nuotatore avrebbe declinato l’invito per non alimentare il gossip. Se infatti avesse partecipato al matrimonio avrebbe rivisto Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, con la quale ha vissuto una love story nella Casa più spiata d’Italia. Terminato il reality, il giovane aveva persino parlato di convivenza, ma pochi giorni dopo decise di lasciare di punto in bianco la principessa.

Si è detto e scritto di tutto, con la Selassié che ha più volte accusato la famiglia di Manuel di aver fatto saltare la relazione. Fatto sta che da quando c’è stato l’addio, Bortuzzo e Lulù non si sono più visti. Avrebbero dovuto incontrarsi alle nozze, ma il triestino ha preferito non parteciparvi. Amen!

Tra gli ex gieffini, presenti invece Alex Belli, Delia Duran, Carmen Russo, Manila Nazzaro, le sorelle Selassié, Aldo Montano, Raffaella Fico, Giucas Casella, Guenda Goria, Sophie Codegoni, Samy Youssef e Giacomo Urtis.