Signorini, telefonata a Giulia Salemi e affondo su Zeudi: “Ma chi è?”

Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata di ‘Boom’ (morning show disponibile sul web), ha telefonato a Giulia Salemi e poi ha discusso con la giornalista Grazia Sambruna di Zeudi Di Palma, attuale concorrente del Grande Fratello che, misteriosamente, da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia può contare su una fandom tanto numerosa quanto “aggressiva”. Tale fandom, nelle scorse ore, ha persino messo una ‘taglia’ social sul profilo X della stessa Sambruna e di altri personaggi che hanno criticato la loro beniamina, ossia la Miss Italia 2021.

La telefonata tra Alfonso Signorini e Giulia Salemi

Nel corso della telefonata, Giulia Salemi ha confidato che da quando è diventata mamma del piccolo Kian, frutto d’amore avuto assieme a Pierpaolo Pretelli, non ha più una sveglia; anzi la sveglia ce l’ha ma ad “intermittenza, ogni tre ore”. Con Signorini ha poi parlato un po’ di moda prima di chiudere la chiamata: “Sono orrenda in questo momento, con un pigiama tutto sporco di latte”. “Allora ti lasciamo allattare in tutto il tuo splendore”, ha chiosato il giornalista che ha poi contattato la collega Sambruna, firma del Corriere della Sera e di Mowmag.

Il mistero sui fandom di Zeudi Di Palma, Signorini: “Ma come fa?”

L’argomento di discussione sono stati i fandom che supportano alcuni personaggi che attualmente stanno partecipando al Grande Fratello. In particolare i due giornalisti hanno ragionato su quelli che sostengono l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma. “Boccio i fandom tossici del GF”, ha esordito Sambruna ricevendo il pieno appoggio del conduttore del reality show di Canale 5: “Fai benissimo”. Sempre Sambruna: “Questo weekend hanno messo una taglia internazionale sul mio profilo X in diverse lingue. Una taglia per far chiudere il mio profilo. In particolare sono i fan di Zeudi Di Palma”.

A questo punto Signorini si è chiesto come sia possibile che la Miss campana abbia un simile seguito, arrivando a confessare che nemmeno lui sapeva chi fosse prima che iniziasse la sua avventura la GF. Insomma, per farla breve, Alfonso ha dato della sconosciuta a Zeudi. E in effetti non ha avuto tutti i torti visto che in pochi sapevano chi fosse prima che venisse ingaggiata per entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Ma come fa? Nessuno prima che entrasse al Grande Fratello sapeva chi fosse, nemmeno io sapevo chi fosse Zeudi Di Palma, nonostante faccio questo lavoro da 40 anni. Ma come fa ad avere tutto questo seguito?”

Sambruna a questo punto ha posto una questione più che giusta, affermando che sarebbe compito del reality stesso e di Mediaset andare a fondo della vicenda che ha contorni nebulosi e oscuri: “Se fossi nel GF e in Mediaset mi farei questa domanda sinceramente. Molto bizzarro questo seguito internazionale. Questi fan sono minacciosi e intimidatori verso chi critica Zeudi. Questo rovina il gioco e la trasmissione”. “Certo, negli ultimi anni queste fandom sono presenze che mi piacerebbe individuare”, ha concluso Signorini.