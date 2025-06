Signorini smonta Helena e Javier in 15 parole e niente GF Gold

Alfonso Signorini ha aperto il box di domande tra le storie Instagram, rispondendo a svariati temi che lo riguardando e facendo degli interessanti spoiler sulla prossima stagione del Grande Fratello che ripartirà a settembre e lo vedrà nuovamente protagonista. Nei giorni scorsi è uscita l’indiscrezione che ha sostenuto che Mediaset starebbe pensando di imbastire una stagione ‘gold‘ del reality show, vale a dire che starebbe valutando di far durare il programma ben 9 mesi. “Assolutamente no, fake news”, ha riferito il giornalista, smentendo in modo categorico la voce. Anzi, come già fatto in passato, è tornato a ribadire che secondo lui il GF dovrebbe avere una durata massima di 3 mesi. Mediaset, a quanto pare, la pensa in maniera differente. D’altra parte il palinsesto in qualche modo va riempito.

Alfonso Signorini stronca Helena e Javier

Tra le domande a cui ha risposto ce ne è stata una su Helena Prestes e Javier Martinez, al centro del gossip in questi giorni. Signorini ha stroncato in 15 esatte parole il modo di agire dei due ex gieffini: “Penso che una storia, qualsiasi storia, debba essere vissuta nella vita reale, non sui social”. Messaggio forte e chiaro alla modella brasiliana e al pallavolista argentino. Insomma, meno ‘teatrini’ e più sostanza.

Complimenti a Giulia Salemi e Pretelli

In questi giorni Giulia Salemi è in onda su Nove al fianco di Amadeus nel programma The Cage. “Mi è piaciuta e migliorerà ancor più nel tempo, sono certo”, il commento di Signorini che ha anche detto che sta “molto” apprezzando Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi. Parole al miele anche sulla conduttrice del reality dei naufraghi, Veronica Gentili. “Mi piace molto”, ha evidenziato Alfonso. Sempre restando in tema di colleghi, quando gli è stato domandato se direbbe di sì a un invito a Belve, ha ricordato che è stato uno dei primi a sottoporsi al faccia a faccia con Francesca Fagnani per la quale nutre ammirazione. “La amo”, ha chiosato.

I rapporti “medianici” con gli ex gieffini

Tornando al GF, Signorini ha raccontato che il momento in diretta che non scorderà mai è quello dell’irruzione di un topo, “terrore vero”. E oltre al Grande Fratello cosa gli piacerebbe fare in tv? Un sogno nel cassetto è quello di condurre un programma di divulgazione culturale che “sarebbe una bella sfida”. Un’altra chicca è arrivata quando gli è stato chiesto se mantenga i contatti con i concorrenti del reality quando termina il programma. “Solo medianici”, la risposta ironica del giornalista. Infine uno spoiler relativo al prossimo numero di Chi Magazine: sarà pubblicata un’interessante intervista di Belen Rodriguez che pare sia in rotta totale con la sorella Cecilia.