Alcuni giorni fa è stato annunciato che, dopo ben diciassette anni, Alfonso Signorini ha lasciato la direzione di “Chi“. Al suo posto, nel ruolo di direttore responsabile del magazine di cronaca rosa, è subentrato Massimo Borgnis, un giornalista con carriera pluridecennale e vice direttore esecutivo di “Chi” dal 2009. Tuttavia, il conduttore del “Grande Fratello Vip” non ha abbandonato il giornale, di cui è diventato direttore editoriale. Questa figura si occupa di dettare la linea editoriale che una pubblicazione deve seguire, in rappresentanza dell’azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza condividerne la responsabilità esterna.

In seguito alla diffusione di questa notizia, hanno cominciato a circolare molte teorie riguardanti il drastico cambio di Signorini: è stato licenziato? C’è stato qualche diverbio? Si è stancato e vuole dedicarsi solo alla televisione? Inoltre, a queste voci si sono aggiunte anche quelle su una possibile sostituzione al GF Vip, reality che conduce da ormai 4 anni. Tutte queste domande hanno turbato Alfonso, che ha deciso di rispondere con un duro sfogo nella rubrica “A tu per tu”, presente proprio sul settimanale.

Lo sfogo di Alfonso Signorini

Il conduttore ha iniziato il suo ‘flusso di coscienza’ parlando dell’invidia che lo circonda e ha citato un prezioso consiglio donatogli da Maurizio Costanzo: “Quando ti chiedono come stai, rispondi sempre che non stai bene. Così ti lasceranno in pace”. Signorini si è detto stanco e deluso di come come ogni suo successo debba essere sempre minimizzato, non solo dal pubblico in generale, ma anche dai suoi cosiddetti “pseudoamici“.

A tal proposito, ha fatto riferimento alle domande che gli sono state maggiormente poste in questi giorni: “Senza contare gli pseudo amici, quelli che, con aria fintamente preoccupata, ti prendono da parte per chiederti ‘Ma è vero che non stai bene?’ I più ottimisti azzardano ‘Mi dicono che presto lascerai tutto. Ma è perché ti sei stancato o perché ti hanno fatto fuori?'” In casi come questi, lo scrittore si diverte ad alimentare le leggende metropolitane che circolano su di lui. Secondo il giornalista, l’arma migliore per sconfiggere la gelosia e l’infamia della gente è l’indifferenza, ovvero ignorare coloro che cercano di screditarlo e dare loro la risposta che cercano, anche se falsa, così da poter fintamente soddisfarli.

Insomma, Signorini si è mostrato alquanto indispettito dai rumors delle ultime settimane. La sua promozione è stata trasformata in una sorta di “fallimento” professionale, sminuendo l’importanza del successo ottenuto. Secondo le sue parole, non ci sono stati malintesi o incomprensioni, bensì esattamente il contrario. Il sodalizio con “Chi” è ancora saldo e, a quanto pare, il suo ruolo al timone del reality di Canale 5 non è a rischio.