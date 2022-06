Alfonso Signorini è intervenuto sul gossip su Giulia De Lellis opinionista al GF Vip. Non sono passate neanche 24 ore dal rumor in questione che subito è intervenuto il diretto interessato. Non ci sarebbe nulla di vero, come tra l’altro sostenuto da altri sui social in queste ore. Di certo c’è che si è scatenato il panico appena Davide Maggio ha annunciato che Sonia Bruganelli sarebbe stata confermata solo dopo il no sulla De Lellis. La stessa Sonia, a dire il vero, ha commentato sul suo profilo social i pettegolezzi, ma lei è solita commentare notizie che la riguardano.

Stamattina, e quindi a non molte ore di distanza dal gossip sulla De Lellis preferita alla Bruganelli, è arrivato il messaggio del conduttore del Grande Fratello Vip. Ha scritto un messaggio tra le sue stories di Instagram per far sapere di non averla contattata, non quest’anno almeno. Dunque Signorini ha smentito Giulia De Lellis possibile opinionista. Aveva pensato a lei quattro anni fa, ma alla fine non se ne fece nulla. Alfonso ha esordito scrivendo che tanti gli hanno fatto domande su questa indiscrezione. Quindi lui ha deciso di rispondere, con queste parole:

“Non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GF Vip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua”

Tempo due minuti e Sonia Bruganelli ha subito condiviso il messaggio di Signorini sul suo profilo, commentando solo con un’emoji. Stava navigando su Instagram e ha visto subito la storia di Alfonso oppure si sono sentiti prima ed è stata avvisata che l’avrebbe pubblicata? Il dubbio sorge spontaneo, e non è l’unico in questo caso. Non succede tanto spesso infatti che un conduttore si precipiti sui social per smentire un gossip. Magari si attende un’intervista, oppure che ci siano annunci ufficiali prima di parlare delle indiscrezioni precedenti.

Evidentemente stavolta il conduttore del GF Vip ha scelto di difendere in qualche modo l’onore della sua opinionista, soprattutto se è vero che l’ha corteggiata a lungo per accettare di essere di nuovo al suo fianco. Sarà proprio per “scagionare”, in un certo senso, Sonia Bruganelli dall’accusa di essere una seconda scelta che Signorini ha smentito in fretta il gossip sulla De Lellis?