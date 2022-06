Sonia Bruganelli di nuovo opinionista al Grande Fratello Vip 7 è una notizia che nessuno si aspettava. Non per altro, ma per il semplice fatto che è stata lei stessa a essere categorica nei mesi scorsi. Sin da subito Sonia ha messo in chiaro che non sarebbe tornata su quella poltrona rossa, che la sua parentesi televisiva si era aperta e chiusa con la sesta edizione del GF Vip. E invece così non sarà, pare si sia fatta convincere da Alfonso Signorini ad accettare il secondo mandato. Ma pare anche che Signorini sia tornato dalla Bruganelli solo dopo la bocciatura di un’altra scelta.

La notizia è arrivata dal sito di Davide Maggio oggi pomeriggio. Se rispondendo alle domande dei fan su Instagram Maggio si è limitato a smentire l’arrivo di Soleil al GF Vip in veste di opinionista, sul suo sito è spuntata un’indiscrezione che farà chiacchierare. Confermando il ritorno della Bruganelli, nella notizia si legge però che in un primo momento non solo Sonia non aveva intenzione di replicare l’esperienza ma anche da parte del reality non c’era alcuna volontà di confermare le due opinioniste dell’ultima edizione.

Per questo insomma richiamare Sonia Bruganelli non sarebbe stata una “prima scelta” da parte della produzione e degli autori. Anzi, pare sia stata richiamata perché sarebbe arrivato un sonoro “no” nel frattempo. Non da parte della probabile opinionista, ma sembrerebbe da parte di Mediaset. Il duo che avrebbe dovuto sostituire Adriana Volpe e Sonia Bruganelli era pronto, ma uno dei due nomi non avrebbe convinto fino in fondo:

“Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata da mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene si, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana”

Signorini avrebbe voluto Giulia De Lellis opinionista al GF Vip 7. Proprio lei, con la quale ha litigato e ha bisticciato quando Giulia era concorrente e Alfonso opinionista. Acqua passata fra i due, che pare fossero pronti a lavorare insieme. Non se n’è fatto nulla, alla fine. Bocciata l’idea De Lellis sarebbe stata così “ripescata la Bruganelli”. Magari Sonia ha accettato, dopo un lungo corteggiamento di Signorini come si è mormorato in giornata, per affetto e riconoscenza verso Signorini. Insomma, per non lasciarlo nei guai, per così dire.

Orietta Berti opinionista al GF Vip 7 insieme a Sonia Bruganelli?

Le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 saranno due, due donne. L’altro nome, secondo Tv Blog, sarebbe Orietta Berti. Sarà lei dunque ad affiancare Sonia Bruganelli sulle poltrone rosse accanto a Signorini? Per ora, come sempre, sono indiscrezioni: nelle prossime settimane arriveranno conferme o smentite.