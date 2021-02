Da giorni circola con insistenza la voce che Alfonso Signorini abbia querelato Salvo Veneziano e Stefano Bettarini. Ora arriva la conferma che è davvero partita un’azione legale contro i due ex gieffini. GossipeTv ha raggiunto una fonte molto vicina a Salvo, la quale ha dichiarato che l’imprenditore siciliano si prepara alla ‘battaglia’. Battaglia che verrà combattuta senza esclusione di colpi. “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini”, anticipa la fonte.

“Sicuramente Alfonso Signorini pagherà questa cosa e Salvo sarà un libro aperto. Svelerà diversi scheletri presenti nell’armadio del conduttore. Veneziano non sarà solo in questa battaglia, ci sono già accordi con altri ex gieffini per scoperchiare il vaso di pandora. Peggio per lui che ha fatto la querela”, conclude la fonte, che tiene a precisare che Salvo non ha mai avuto problemi con il Biscione: “Mediaset per lui è una famiglia”.

Salvo Veneziano: la squalifica al GF Vip 4 e il dente avvelenato nei confronti di Signorini

L’origine delle frizioni tra Salvo e Signorini sono da ricercare nella squalifica di cui è stato protagonista lo stesso Veneziano nel corso del GF Vip 4. La cacciata avvenne per via di alcune frasi molto forti e colorite – per usare un eufemismo – pronunciate dal 44enne siciliano e indirizzate ad Elisa De Panicis.

A caldo la decisione relativa alla squalifica fu accettata di buon grado dal concorrente, che chiese scusa per il linguaggio utilizzato decisamente sopra le righe. Finita qui? Assolutamente no. Nei mesi successivi (e ancora oggi), Veneziano, dopo aver visto alcune decisioni prese dal GF Vip, ha sostenuto che ci sia un doppiopesismo nel valutare l’atteggiamento degli inquilini della Casa più spiata d’Italia (dello stesso parere Stefano Bettarini, anche lui squalificato dal gioco nelle scorse settimane).

Riassumendo: Salvo da un lato ha chiesto scusa convintamente per le esternazioni nei confronti della De Panicis (facendo mea culpa), dall’altro crede che ci sia stata una disparità di trattamento nei confronti dei partecipanti dello show. Da qui gli attacchi recapitati puntualmente a Signorini; attacchi che ora non sono più soltanto ‘materia mediatica’. Adesso si va in tribunale!