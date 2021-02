Signorini ha querelato davvero Salvo? Parla Veneziano: ecco la verità

Signorini dopo aver querelato Stefano Bettarini è passato alle vie legali anche contro Salvo Veneziano: la notizia è circolata nelle scorse ore. A diffonderla Dagospia, secondo cui il conduttore del Grande Fratello Vip 5 nonché direttore di Chi Magazine si sarebbe affidato alla legge per difendersi dagli attacchi mediatici ricevuti dal siciliano. Le cose, però, pare che non stiano così.

Veneziano, dopo aver letto l’indiscrezione lanciata dal portale diretto da Roberto D’Agostino e poi rilanciata da altre agenzie, ha consegnato a Instagram una Stories, spiegando di non avere ricevuto al momento alcuna diffida tantomeno una querela:

Dal post si capiscono nitidamente due cose. La prima è che Salvo a oggi non è stato raggiunto da alcuna diffida o querela (come sopradetto). La seconda è che l’ex gieffino ha ancora il dente parecchio avvelenato nei confronti del reality.

Veneziano, dopo essere stato squalificato nella quarta edizione dello show dei vip (per delle frasi per nulla garbate, per usare un eufemismo, nei confronti di Elisa De Panicis), ha rivolto molte critiche a Signorini. Critiche che ancora oggi non vengono lesinate. In particolare il siculo sostiene che il GF Vip valuti con differenti pesi e misure i vip che partecipano alla trasmissione.

Altra voce assai critica nei confronti del direttore di Chi è quella di Stefano Bettarini. Pure lui è finito nella schiera dei cacciati dallo show per un caso bestemmia. L’ex calciatore, dopo essere stato eliminato, ha ingaggiato una battaglia legale contro il programma che ha stracciato il suo contratto con le relative clausole di ospitate e quant’altro.

Signorini e gli errori al GF Vip

Nelle scorse ore Signorini ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, affrontando gli ultimi casi spinosi capitati durante il GF Vip e ammettendo alcuni errori commessi. In particolare ha fatto mea culpa per non aver posto un freno ad Antonella Elia quando si è resa protagonista di un episodio di body shaming verso Samantha De Grenet. “Elia ha sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta. Ho sbagliato”, ha spiegato.

Molto amareggiato anche per quel che è accaduto con Alda D’Eusanio, squalificata con effetto immediato per delle fake news raccontate su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. “Quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l’espulsione immediata”, ha concluso.