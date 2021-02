Signorini, querela a Bettarini e Salvo. Veneziano: “C’è l’asso nella manica”

Alfonso Signorini avrebbe querelato Stefano Bettarini e Salvo Veneziano per i loro commenti sull’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi da Dagospia e Giornalettismo ma come spiegato da Veneziano in una intervista concessa a Radio Smeraldo non c’è ancora certezza sulla faccenda. Salvo ha confidato che né lui né l’ex marito di Simona Ventura hanno ricevuto ad oggi alcuna comunicazione a riguardo.

Queste le dichiarazioni di Salvo Veneziano sulla presunta querela:

“O si tratta di voci di corridoio o è stato un tentativo di chiuderci la bocca e farci paura. Ad oggi io e Stefano Bettarini non abbiamo ricevuto alcuna querela anche se per queste cose di solito ci vogliono uno-due mesi. Stiamo aspettando. Non mi espongo del tutto fino a quando non arriverà davvero questa querela. Io non ho fatto altro che commentare il Grande Fratello, cosa che faccio da ben venti anni”

L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha poi parlato di un presunto asso nella manica, grosse rivelazioni che verranno a galla nel caso la querela sia effettiva. Salvo ha precisato:

“Spero che Alfonso sia maturo. Non penso che abbia querelato me dopo il lavoro che fa e tutte le cose di gossip che scrive. Se la querela è vera andrò fino in fondo, non mi tirerò di certo indietro. Ho un asso nella manica”

Salvo Veneziano ha poi dichiarato che si è parlato anche di una querela da parte di Mediaset ma il 45enne ha rimarcato di aver sempre avuto un bellissimo rapporto con l’azienda televisiva. Del resto è proprio grazie ad un programma di Canale 5 che la vita dell’ex pizzaiolo è cambiata:

“Con Mediaset ho sempre avuto un rapporto bellissimo, non penso ci sia stata una querela da parte loro. Io ho solo detto delle opinioni su Signorini e su quanto accaduto al Grande Fratello Vip 5”

Nello specifico Salvo Veneziano non ha gradito il trattamento riservato a Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti non è stato squalificato per le sue discutibili dichiarazioni sulle donne al contrario di quanto accaduto a Salvo, fatto fuori a pochi giorni dal suo ingresso per delle brutte parole indirizzate ad Elisa De Panicis.

“Io ho sbagliato e ne sono consapevole. Ma mi sono sentito preso in giro perché hanno fatto la morale a me e non a Francesco Oppini. Anche se non ho nulla contro di lui come persona”, ha puntualizzato Salvo Veneziano.