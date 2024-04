Signorini: “Perla ha vinto il GF perché nata come sfig*ta” (video)

Alfonso Signorini è stato il super ospite della prima puntata di Non Lo Faccio X Moda, nuovo podcast di Giulia Salemi. Il conduttore del Grande Fratello, che nelle ultime ore è pure stato pizzicato a pranzo con Beatrice Luzzi (su questo tema ci torneremo a breve), si è aperto a 360 gradi, parlando senza freni dell’edizione appena conclusa del reality più spiato d’Italia. Prima ha fatto una confidenza privata alquanto curiosa, confermando che spesso naviga sui social con dei profili fake, così da poter mantenere l’anonimato.

Capitolo GF 8. A trionfare è stata Perla Vatiero, protagonista di una ‘soap opera’ sentimentale con Mirko Brunetti e il terzo lato del ‘triangolo’ per un certo periodo, vale a dire Greta Rossetti. Parte del pubblico, per quel che riguarda la vittoria della giovane, ha mugugnato non poco, sostenendo che a salire sul gradino più alto del podio avrebbe dovuto essere Beatrice Luzzi. Signorini ha spiegato dal punto di vista televisivo perché secondo lui Perla l’ha spuntata al televoto, raccontando che aveva pronosticato che Beatrice non ce l’avrebbe fatta a raggiungere la prima posizione nelle preferenze degli utenti affezionati alle dinamiche del loft di Cinecittà:

“Ero certo che non vincesse Beatrice anche se non l’ho mai lasciato intendere. Lei non rappresenta il concorrente ideale per il pubblico del Grande Fratello. Lei è stata la vera anima di questa edizione perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi offrendo ogni puntata dei punti di discussione e di riflessione, è stata un’anima meravigliosa che ha avuto la generosità di raccontarsi. Lei è un’anima che divide il pubblico, che può piacere ma che può essere anche detestata. Si è raccontata con verità. Perla è più tonda come personalità, è più morbida e rappresenta pienamente il target del Grande Fratello. Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sf1ga*a che è stata tradita, anche se in realtà è stata prima lei con Igor che Mirko con Greta. Quel mondo lì ero sicuro che facesse sfracelli. Me ne ero accorto anche dallo studio dato che in ogni puntata c’erano un sacco di Perline (le fan della Vatiero, ndr)”.