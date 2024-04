Beatrice Luzzi punta alla TV: “Cosa voglio condurre. E Garibaldi…”

A distanza di due settimane dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha rilasciato una lunga intervista al numero di Chi in uscita oggi, mercoledì 10 aprile, in tutte le edicole. L’attrice ha conquistato la copertina insieme ai figli e all’ex marito, Alessandro Cisilin, relegando la vincitrice Perla Vatiero a un semplice riquadro accanto al fidanzato Mirko Brunetti. “Vi spiego perché il GF l’ho vinto io”, si legge sulla cover del giornale. E effettivamente, per molti, Beatrice è la vincitrice morale del reality. In 6 mesi, ha dato tutta sé stessa, rimanendo sempre la protagonista indiscussa. Ma, cosa riserva adesso il futuro della Luzzi?

Beatrice Luzzi: “Sogno la conduzione”

In una lunga intervista al settimanale, Beatrice Luzzi ha svelato i suoi progetti futuri, oltre a fare un resoconto sul suo percorso al Grande Fratello. Prima di tutto, l’attrice ha in mente di organizzare una sorta di raduno per ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta in questi mesi. Grazie al reality, Beatrice è riuscito a conquistare tantissimi fan, che si sono affezionati in particolare a lei. Ma, il suo obiettivo principale è quello di condurre un programma televisivo.

La Luzzi pare non avere nessuna intenzione di tornare a recitare, avendo già ribadito di essere annoiata dalla professione. Al contrario, vorrebbe avere presentare uno show tutto suo. Ma che tipo di trasmissione avrebbe in mente? “Mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi ci mettono molto di più a dire mezza parola”, ha confessato.

Dunque, sembra che Beatrice stia mirando a realizzare un programma pensato per le donne, dato che esse, tra l’altro, costituiscono la maggior parte dei suoi seguaci. Dopodiché, si è passati al capitolo Grande Fratello. Nonostante i continui attacchi e scontri con gli altri coinquilini, la Luzzi ha definito l’esperienza nella Casa come una sorta di “ricreazione” dalle responsabilità della vita reale.

Infine, l’ex gieffina non si è sbilanciata troppo sulla storia con Giuseppe Garibaldi. Da giorni si vocifera di una presunta frequentazione segreta, non ancora confermata dai diretti interessati. Beatrice ha ribadito di essere dispiaciuta di non aver vissuto con maggiore spensieratezza la storia con il bidello all’interno della Casa, dove non esistevano le responsabilità familiari. Quella, infatti, è stata la prima volta che i suoi figli l’hanno vista insieme ad un altro uomo dopo la fine del matrimonio con Alessandro. Adesso che i ragazzi sono cresciuti, però, la Luzzi ha dichiarato di essere pronta a lasciarsi andare ad eventuali nuove emozioni.