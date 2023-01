Gli utenti dei social network sono sempre molto attenti a ciò che succede in tv e sui social stessi. Ma i fan del Grande Fratello Vip 7 sono ancora più attenti e bastano pochi secondi per catturare un gesto! Il protagonista della notizia del giorno è Alfonso Signorini: ha messo un like contro Antonella Fiordelisi. O gli sarà scappato? Sarà lui, se vorrà, a dare spiegazioni in merito. Per il momento quel “mi piace” c’è ed è documentato, per cui per tanti potrebbe essere un segnale della piega che prenderà la puntata di lunedì sera.

In realtà Alfonso ha spesso bacchettato la Vippona in questione, non gliele ha mandate a dire in più di un’occasione. Eppure nella storia d’amore con Edoardo Donnamaria è spesso lui a finire nell’occhio del ciclone. Nessuno fa attenzione o pesa le parole e i gesti di Antonella verso e contro il suo fidanzato, o ex tale. Signorini però sì, tant’è che in una puntata interamente costruita contro Edoardo lui è stato forse l’unico a chiedere alla Fiordelisi cosa ha fatto o detto per scatenare la reazione dell’altro.

Qualcuno potrebbe pensare: Signorini non tollera del tutto Antonella Fiordelisi? Una ulteriore prova di ciò è arrivata in queste ore da Instagram. Sul profilo ufficiale del Grande Fratello è stato pubblicato il video dell’ultimo scontro tra i Donnalisi. Nel video c’è Edoardo che dice ad Antonella “Sei finta”. Lui ha risposto in questo modo dopo che si è sentito dire da Antonella che sta seguendo un copione.

Signorini ha messo “mi piace” al video in cui Edoardo dà della “finta” alla Fiordelisi. Questo gesto lascia tutti di stucco: il conduttore si è sbilanciato molto con questo like. Potrebbe essergli scappato, visto che dopo lo ha rimosso. Oppure potrebbe averlo rimosso vedendo di aver fatto scoppiare il caso. Non è bastato rimuovere il like, però, perché sui social hanno subito fatto lo screenshot e quel like è stato immortalato.

Il conduttore del GF Vip 7 giustificherà in qualche modo questo “mi piace” contro Antonella Fiordelisi lunedì in puntata? Oppure farà finta di nulla? I fan adesso sono curiosi di vedere come tratterà l’ennesima frattura dei Donnalisi. Nessuno è disposto ad accettare che ancora una volta Donnamaria venga illustrato come il carnefice, soprattutto dopo le rivelazioni preoccupanti su Edoardo degli altri Vipponi.