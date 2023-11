Signorini: “Luzzi mi fa effetto. Matrimonio con Paolo? Cosa penso”

Alfonso Signorini si è recentemente raccontato in una lunga intervista pubblicata sul Corriere della Sera. Tanti gli argomenti affrontati, tra vita lavorativa e vita privata, con qualche aneddoto anche sul passato. Il padrone di casa del Grande Fratello ha anche detto la sua su alcuni personaggi pubblici, come Belen, Ilary Blasi e Francesco Totti, ma anche Andrea Giambruno e Beatrice Luzzi: ecco cosa ha raccontato.

Partendo dalla gieffina, nonché una delle concorrenti più amate dal pubblico del Grande Fratello, Beatrice Luzzi aveva confessato, solo poche settimane fa, di avere una cotta proprio per Alfonso Signorini. Il conduttore, quando nell’intervista gli è stato fatto notare che al Grande Fratello si ritrova conteso tra Luzzi e Cesara Buonamici, ha ammesso: “Confesso, Beatrice mi fa un certo effetto“. Quando, invece, gli è stato chiesto se fosse prossimo a ricambiare idea, Signorini ha aggiunto: “No, basta, non si torna indietro. Però becco di più con le donne che con gli uomini e lo dico con dispiacere“.

Alfonso Signorini e l’ipotesi matrimonio con Paolo Galimberti

Dopo aver raccontato i dettagli di una sua importante storia d’amore del passato, avuta con Laura, una ragazza romana con cui è stato legato per sette anni, Alfonso ha rievocato i momenti salienti della relazione con Paolo Galimberti, suo compagno da oltre vent’anni. Signorini ha ricordato il momento della loro conoscenza, avvenuta in una chat di Tiscali, che lasciò poi spazio al loro incontro: “Ci siamo visti e da allora non ci siamo mai più lasciati“.

Il conduttore televisivo, rimanendo sull’argomento, ha anche parlato della breve crisi che la coppia ha affrontato lo scorso anno: “Ero in un momento negativo ma non avevo il coraggio di parlargliene. In pratica l’ho lasciato con un’intervista al Corriere. Si è arrabbiato molto. Però poi mi ha perdonato e siamo di nuovo insieme, felicemente“. Parlando del matrimonio, Signorini ha rivelato: “Ora sono più possibilista. Se me lo proponesse lo prenderei seriamente in considerazione“. Quando gli è stato chiesto se avesse tradito o viceversa, il conduttore ha invece spiegato: “Quando è successo a uno dei due, abbiamo avuto l’onestà intellettuale di ammetterlo, ora ha un’importanza secondaria“.

Giambruno, Totti e Ilary, Belen: parla Signorini

Alfonso Signorini ha poi speso due parole per parlare di Andrea Giambruno, finito nella bufera alcune settimane fa in seguito alla pubblicazione di alcuni fuorionda da parte di Striscia la Notizia: “Giorgia Meloni sapeva bene chi era Andrea. Ha dovuto scegliere tra sé stessa e quello che rappresenta. Se non fosse stata a Palazzo Chigi forse avrebbe agito diversamente“. Su Giambruno, Signorini ha aggiunto: “In quattro giorni è andato fuori di casa, ha dovuto ripartire da zero. Certo ha fatto delle cavolate, ma se ne rende conto“.

Quando gli è stato chiesto da che parte stesse per quanto riguarda Francesco Totti e Ilary Blasi, Signorini ha spiegato: “A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile“. Sul possibile nuovo matrimonio di Belen, invece, il parere del conduttore televisivo è stato il seguente: “Lei è loca, potrebbe farlo. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso“.

All’interno dell’intervista, Alfonso Signorini ha poi rievocato l’amicizia con il defunto Silvio Berlusconi: “Mi è stato vicino nei momenti belli e brutti” ha raccontato. Il conduttore televisivo ha poi parlato di un tentativo non riuscito, da parte di Berlusconi, di portarlo in politica: “Gli inciuci di Palazzo non fanno per me“.