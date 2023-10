GF 8: Luzzi rivela la cotta per Signorini, epica replica di Fiordaliso

Altro colpo di scena da parte di Beatrice Luzzi. L’attrice è senza dubbi la grande protagonista di questa nuova edizione del Grande Fratello. In un cast che fa fatica ad emergere, l’ex volto di ‘Vivere’ continua ad essere al centro di tutte le dinamiche, nonché delle puntate del reality. Proprio durante la diretta di ieri, giovedì 26 ottobre, la Luzzi è approdata per la prima volta in studio per avere un confronto diretto con il suo ‘nemico’ della Casa, Massimiliano Varrese. Per l’occasione, ha finalmente potuto vedere da vicino dopo tanto tempo Alfonso Signorini. E, a quanto pare, l’incontro con il conduttore non l’ha lasciata indifferente.

Durante la puntata, Beatrice non ha fatto trapelare niente e si è limitata ad uno scambio di convenevoli con il giornalista. Ma, una volta rientrata in Casa, si è confidata con Fiordaliso, rivelando di avere una cotta proprio per Alfonso Signorini. “Mi piace sul serio Signorini. A me piace sul serio Alfonso. Ti giuro”, ha sussurrato all’orecchio della cantante durante una chiacchierata in cucina. Al che, Fiordaliso è rimasta un attimo basita e ha dato un’epica risposta.

“Eh sì… ho capito ma, non penso che lui cambi le sue idee. Te sei proprio… Tu non ce le hai tutte a posto, secondo me. Anche a me piacerebbe, ma c’ha delle idee che non collimano con no. L’ha detto lui, mica l’ho detto io?”, ha replicato facendo riferimento all’omosessualità di Signorini. “No, certo, si sa. Beh, è stato dieci/quindici anni con un compagno”, ha infine detto Beatrice, parlando della relazione di Alfonso con il compagno Paolo Galimberti.

NOOO IN CHE SENSO A BEATRICE PIACE DAVVERO ALFONSO SIGNORINI????????????#grandefratello pic.twitter.com/TZbCSqV3GM — Enz (@secondomenz) October 27, 2023

Il video ha iniziato subito a circolare in rete, ricevendo tantissime reazioni, oltre ad essere ricondiviso da diverse pagine. A tal proposito, Signorini ha già dato una risposta indiretta alla ‘dichiarazione’ della concorrente del Grande Fratello. Difatti, il conduttore ha messo mi piace ad un post su Instagram della pagina ‘giuseppeporro.it’ che riportava proprio quanto detto dalla Luzzi su di lui.

Alfonso non ha mai nascosto di apprezzare Beatrice come concorrente, dunque si sarà sentito lusingato da tali parole. A questo punto, chissà se il conduttore deciderà di parlare della cosa nella prossima puntata del GF, rispondendo in diretta alla dichiarazione dell’attrice.

In sintesi: Anita è in fissa con un autore, mentre Beatrice con Alfonso Signorini. Possiamo chiudere tutto!#GrandeFratello pic.twitter.com/eWFYVwiHfo — Hodger (@luzzerss) October 27, 2023

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: tutto finito

Nel frattempo, sembra essersi definitivamente conclusa la frequentazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Dopo essersi avvicinati nelle scorse settimane, il legame tra i due è giunto al capolinea a causa di alcune frasi pronunciate dal gieffino nei confronti dell’attrice. Luzzi, nel sentirlo nominare addirittura i suoi figli (“Se ne fo**e dei figli, pensa solo al gioco”), ha deciso di nominarlo durante la puntata di ieri, lunedì, 26 ottobre. Una nomination che non è andata affatto giù a Giuseppe, il quale ha addirittura promesso che, se dovesse uscire, proverà a fare di tutto per fargliela pagare.