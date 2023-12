Signorini fa a pezzi Pupo a Verissimo: parole sante del conduttore

Come ogni sabato, anche oggi, 2 dicembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti, tra cui l’ultima eliminata del Grande Fratello Angelica Baraldi, la protagonista di ‘Terra Amara’ Esra Dermancioğlu, Beatrice Valli e Marco Fantini, Annalisa Minetti e il marito Michele e il cantante Enrico Nigiotti. Inoltre, in vista della puntata del Grande Fratello di questa sera, 2 dicembre, è approdato negli studi anche Alfonso Signorini.

Trattasi di una puntata piena di colpi di scena, in cui ci sarà il tanto atteso ingresso di Greta Rossetti nella Casa. Signorini ha dato qualche anticipazione riguardo la sua entrata, svelando che sicuramente la sua presenza potrebbe movimentare le cose tra la coppia formata da Perla e Mirko, dopo il grande avvicinamento di questi giorni. Successivamente, Alfonso ha colto l’occasione per rispondere alle clamorose dichiarazioni rilasciate da Pupo pochi giorni fa in un’intervista su “Repubblica”.

Il cantante, che ha ricoperto il ruolo di opinionista al GF per due edizioni, ha infatti affermato di non aver mai visto la diretta del reality “per quanto mi faceva ca*are“. Questa la lapidaria replica di Signorini:

Per me è stata una doccia fredda. Io con Pupo ho sempre avuto un ottimo rapporto e, dato che sono stato io ad invitarlo come opinionista, sentirlo dire certe cose sul mio programma mi ha veramente freddato. Io credo che sia libero di esprimere le proprie opinioni. Il Grande Fratello può piacere come può non piacere, però c’è un però: la mancanza di gratitudine. Quella non mi è piaciuta. Intanto, lui ha detto una cosa non esatta, ovvero che ha accettato perché c’era la pandemia e non c’era altro da fare. Questo non è vero Pupo, perché quando hai accettato la pandemia non era ancora iniziata, tanto è vero che le prime 8/10 puntate le abbiamo fatte in diretta da Cinecittà. Poi, a pandemia scoppiata, ci siamo trasferiti a Milano. E poi, se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato non rinnovi un contratto per la seconda volta. Quindi io credo che, caro Pupo, sputare su un piatto dove hai mangiato molto abbondantemente visto com’eri pagato, non mi sembra affatto elegante.