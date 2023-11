Pupo, dichiarazioni scioccanti sul GF Vip: Zorzi replica e lo smonta

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate da Pupo in un’intervista su Repubblica”. A distanza di tempo, il cantante è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, in cui ha lavorato come opinionista per due edizioni, dal 2020 al 2021. Enzo Ghinazzi (questo il vero nome di Pupo) ha dichiarato di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini solamente perché, a causa della pandemia, non aveva altri impegni. Ma, in realtà, ha confessato di apprezzare la trasmissione, tanto da non aver mai guardato la diretta. Ad aiutarlo c’era un autore di tv, che gli riferiva quanto successo in settimana così da poter esprimere le sue opinioni in puntata. “Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva cag*re”, ha detto.

Le parole di Pupo hanno generato parecchio scalpore, considerando che il suo ruolo, ovvero quello dell’opinionista, prevede chiaramente l’informarsi sulle dinamiche che avvengono in Casa. Solo in questo modo, teoricamente, si possono dare dei giudizi pertinenti. Ma, c’è una persona in particolare a cui non sono piaciute le dichiarazioni del cantante. Di chi si tratta? Di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Quest’ultimo ha commentato il post di Trash Italiano riguardo l’intervista dell’ex opinionista, scrivendo: “A me da concorrente aveva fatto cag*re come opinionista”.

Una replica decisamente forte quella di Zorzi, che non le manda di certo a dire alla voce di “Gelato al cioccolato”. Questa non è la prima volta che i due si scontrano. Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Pupo aveva più volte criticato Tommaso Zorzi, utilizzando delle parole molto pesanti nei suoi confronti. Ai tempi, a seguito di una forte lite tra l’influencer e Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Pupo si era schierato dalla parte dei ‘Prelemi‘ e aveva definito Zorzi come una persona “cattiva, stratega ed egocentrica“.

A non gradire le offese di Pupo nei confronti di Tommaso era stata in particolar modo la sorella Gaia Zorzi, che su Twitter aveva addirittura minacciato di agire legalmente contro l’ex opinionista. Ebbene, a distanza di 3 anni, l’antipatia di Zorzi nei confronti di Pupo sembra essere ancora molto viva, come si può evincere dal suo duro ed esplicativo commento.