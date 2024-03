Signorini fa a pezzi Ferragni e Fedez: coerenza, ramanzina perfetta

Intervento a gamba tesa di Alfonso Signorini su Chiara Ferragni e Fedez. Il giornalista, rispondendo a un lettore di Chi Magazine nell’ultimo numero in edicola del settimanale, ha fatto una ramanzina ‘perfetta’ alla coppia, o forse ex, che in questi giorni è al centro del gossip del Bel Paese, oltreché alla cronaca giudiziaria per via dell’indagine per truffa aggravata in cui è piombata l’influencer cremonese. Quando un utente ha domandato al conduttore del Grande Fratello se non crede che i Ferragnez abbiano inventato di sana pianta la crisi matrimoniale per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dai guai con la giustizia dell’imprenditrice digitale, Signorini è stato spietato, facendo un discorso sulla coerenza legata al tema della privacy.

Il giornalista ha dichiarato di non credere affatto che la vicenda della separazione possa “occultare” lo scandalo del cosiddetto ‘Pandoro gate’. “Non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumors o gossip”, ha sottolineato Signorini. In effetti è proprio così. Con la giustizia non si scherza e, laddove l’indagine sulla truffa aggravata dovrebbe prendere una piega pesante per la Ferragni, a livello mediatico, il caso separazione verrebbe in secondo piano. Il direttore di Chi Magazine ha poi affondato il colpo sulle bizzarre pretese di privacy avanzate dai Ferragnez in questi giorni. E non ha fatto sconti. e, viene da dire, giustamente!

Signorini attacca Chiara Ferragni e Fedez sulla privacy e sull’esposizione dei figli

“Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”, ha tuonato Signorini dalle colonne di Chi Magazine, andando a scoperchiare un tema delicatissimo, quello dei minori. In questi anni infatti, una delle critiche più feroci mosse ai Ferragnez è stata proprio quella della sovraesposizione dei loro bimbi, postati sui social a più non posso.

Fedez ha tentato una difesa alquanto sbilenca: “Tanto le foto sarebbero uscite sui giornali, quindi le mettiamo noi”. Una bugia bella e buona. Le testate non possono assolutamente pubblicare foto di minori, se non con volto coperto, non rendendoli riconoscibili. Altrimenti incorrerebbero in guai giudiziari di non poco conto. Insomma, la decisione di postare continuamente scatti e contenuti dei figli piccini altro non è che una scelta dei Ferragnez.