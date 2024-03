Pomeriggio 5, Fedez dopo intervista Ferragni: la verità sulla fede

Nuova giornata, nuova intervista di Pomeriggio Cinque ai “Ferragnez“. Sembra essere diventata una prassi per il talk show di Myrta Merlino “inseguire” uno dei due membri della coppia più discussa del momento, tanto che sia Fedez che Chiara Ferragni sono soliti ormai riconoscere l’inviato del programma, Michel Dessì. Dunque, anche nella puntata andata in onda oggi, martedì 5 marzo, il giornalista è riuscito a raggiungere il cantante fuori il palazzo dove registra il suo podcast Muschio Selvaggio.

Si tratta della prima apparizione pubblica del rapper dopo la famigerata intervista che la Ferragni ha rilasciato a Fabio Fazio domenica, 3 marzo. Per questo, Dessì non ha potuto fare a meno di chiedere a Fedez la sua opinione riguardo le polemiche dichiarazioni di sua moglie. Ricordiamo, infatti, che l’imprenditrice digitale ha confermato per la prima volta la crisi, esprimendo dubbi sulla possibilità che lei e il marito riescano a salvare il loro matrimonio. Ebbene, qual è il pensiero di Federico rispetto a quanto affermato da Chiara? Inizialmente, dopo aver visto l’inviato, il giudice di X Factor si è mostrato abbastanza infastidito e ha cercato subito di scappare dicendo di essere in ritardo a lavoro.

Dopo aver finito i suoi impegni lavorativi, si è quindi fermato ed ha risposto ad alcune domande del giornalista di Pomeriggio 5, evitando però di entrare nel dettaglio. Come già detto altre volte, Fedez ha sottolineato il suo disappunto sull’eccesiva attenzione che il giornalismo italiano sta mettendo sulle sue vicende familiari. Secondo lui, se la stampa dedicasse la stessa attenzione ad altri argomenti più importanti, la situazione del Paese sarebbe decisamente migliore.

Per quanto riguarda l’intervista di Chiara, non ha dato particolari commenti e ha ribadito di non voler esprimersi sulla sua vita privata. Quando, però, il giornalista gli ha fatto notare che i primi ad esporre la loro privacy sono stati proprio lui e la moglie, Fedez ha replicato stizzito: “Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri”.

Infine, Dessì gli ha chiesto dove fosse finita la fede di matrimonio. Al che, Fedez ha mostrato l’anello, per poi andare via in macchina. Insomma, il cantante è palesemente stufo dell’enorme attenzione mediatica che sta ricevendo e non ha intenzione di mettere più in mostra i suoi fatti più intimi.