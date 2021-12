Signorini, è svolta su Sonia Bruganelli: cosa non è passato inosservato

Cambio di rotta per Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 6 con le sue opinioniste. Per qualche puntata delle scorse settimane infatti il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che il conduttore spesso togliesse la parola a Sonia Bruganelli o Adriana Volpe in fretta e furia. Spesso le due opinioniste hanno trovato un modo per terminare il discorso, soprattutto la Volpe. Alla fine è successo il patatrac: la settimana scorsa Signorini si è spazientito e ha fatto infuriare la sua opinionista. Quell’episodio però potrebbe aver segnato un punto di svolta, Signorini potrebbe aver capito che non è solo in studio, sebbene sia lui a dirigere i lavori, e nella puntata di stasera qualcosa sembra cambiata. Sembra, almeno.

Nella trentesima puntata, in onda lunedì 27 dicembre 2021, Sonia e Adriana hanno trovato più spazio. Questa almeno è stata l’impressione ed è un dettaglio che non è passato inosservato, non dopo ciò che è successo la scorsa settimana. Lunedì scorso infatti mentre la Bruganelli discuteva con Alex Belli, Signorini le ha tolto la parola in modo un po’ ruvido. Appena è andata in onda la pubblicità, Sonia ha lasciato lo studio. In un primo momento sembrava non voler più rientrare, alla fine invece ha ripreso il suo posto sulla poltrona rossa. Nel corso della puntata il conduttore si è scusato a suo modo, inoltre.

Quello scontro in diretta ha scatenato il gossip sul possibile addio di Sonia Bruganelli al GF Vip, si è vociferato di un suo possibile abbandono dopo lo scontro con Signorini ma stasera è in studio. Evidentemente conduttore e opinionista hanno parlato dietro le quinte e hanno chiarito tutto, ritrovando serenità ed equilibrio nel rapporto in studio. Forse però quello scontro è servito per non essere più interrotta, lei come anche Adriana Volpe, infatti stasera hanno avuto modo di dire la loro su più dinamiche nel corso della puntata.

Sarà davvero così o forse Signorini non le ha interrotte perché non discutevano con Belli né si parlava di lui e Soleil? Quest’ultimo infatti non era in studio stasera al GF Vip 6. Inoltre la puntata era sì ricca di argomenti, ma non molto spinosi e coinvolgenti quindi l’opinione di Adriana e Sonia servivano a condire la serata.