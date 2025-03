Signorini dopo Striscia La Notizia: chiarite le parole su Spolverato

L’edizione del Grande Fratello attualmente in corso è stata caratterizzata da alcune polemiche. Una di queste è stata legata al caso di Lorenzo Spolverato. Il concorrente avrebbe più volte avuto degli atteggiamenti all’interno della casa considerati dagli spettatori poco consoni, tanto da aver chiesto la sua squalifica. Questa, tuttavia, non è avvenuta. Nelle ultime ore Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha pubblicato su Instagram un post con alcune precisazioni proprio in merito alla vicenda di Spolverato. In particolare ha voluto chiarire quanto affermato a Striscia La Notizia durante la consegna del tapiro d’oro da parte di Velerio Staffelli.

Il post di Alfonso Signorini per chiarire le sue dichiarazioni a Striscia La Notizia

Uno dei concorrenti più discussi di quest’ultima edizione del Grande Fratello è stato Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo ha fatto parlare di sé non solo per la sua frequentazione iniziata all’interno della casa con Shaila Gatta ma anche per alcuni suoi atteggiamenti. Diversi telespettatori ed il Codacons, difatti, hanno considerato il suo comportamento poco consono chiedendone quindi la squalifica. Gli autori del programma hanno tuttavia deciso di non procedere in tal senso. Proprio a riguardo, il conduttore del programma Alfonso Signorini è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia per la consegna del tapiro d’oro.

In quell’occasione il presentatore si è abbandonato ad alcune dichiarazioni che ci ha tenuto a chiarire in un post pubblicato su Instagram poco fa. Nello specifico aveva detto che lui l’avrebbe eliminato. A riguardo ha tuttavia precisato che il Grande Fratello è un gioco e pertanto ha delle regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. In base al regolamento Lorenzo Spolverato non aveva commesso nulla che giustificasse la sua squalifica dal reality. Se così fosse stato sarebbero stati presi dei provvedimenti da parte degli autori. Il conduttore ha tuttavia ribadito che alcuni episodi di cui il concorrente si è reso protagonista sono stati poco piacevoli.

Di seguito quanto pubblicato da Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram ufficiale:

Lorenzo Spolverato è stato il primo finalista del Grande Fratello. Dopo di lui hanno avuto accesso alla finale anche Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.