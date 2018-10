Alfonso Signorini: Francesco Monte omofobo? Ecco perché ha difeso lui ieri al Gf Vip e attaccato Giulia De Lellis l’anno scorso

Francesco Monte è stato al centro di diverse polemiche nell’ultima settimana. Alcune dichiarazioni fatte da lui al Gf Vip non sono molto piaciute ai telespettatori che, sui social, lo hanno accusato di essere un omofobo. Ieri sera, però, tirato in causa dai conduttori, l’ex tronista ha cercato di difendersi spiegando meglio la sua posizione. Quando ha detto che il bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdy gli faceva schifo, ha specificato lui, in realtà si riferiva (in generale) ai baci dati senza sentimento e non a quelli tra donne. Le sue parole, di fatto, hanno convinto Ilary Blasi e Alfonso Signori. Il pubblico da casa, che probabilmente si aspettava di vedere qualcosa di diverso, è rimasto invece deluso dal modo in cui è stato affrontato l’argomento. Qualcuno, in particolare, non ha potuto fare a meno di chiedersi: come mai Signorini, l’anno scorso, quando è stata Giulia De Lellis ad essere tacciata di omofobia non è apparso così ragionevole? A rispondere a questa domanda, allora, c’ha pensato oggi il direttore di Chi in persona.

Alfonso Signorini: “Ecco perché l’anno scorso me la sono presa con Giulia De Lellis. Monte? Si è salvato in zona Cesarini”

Nell’ultima puntata di Casa Signorini gli ospiti hanno avuto modo di commentare la puntata del Gf Vip di ieri sera. Su Francesco Monte e sulle frasi che lo hanno messo in cattiva luce questa settimana, come anticipato sopra, Signorini è allora tornato a ribadire il suo pensiero: “Monte dice che vedere due donne baciarsi in bocca fa schifo. È omofobia o non è omofobia? Io dico la mia, ma si era già capito ieri, omofobia è un termine molto pesante, è un’accusa molto pesante che va usata solo quando ci sono dei dati incontestabili. Io l’anno scorso me la sono presa con la De Lellis perché dire che non si beve dal bicchiere di un gay è un discorso omofobo, oltre che ignorante, e su questo non ci piove. Poi, dire che due donne fanno schifo quando si baciano, lì siamo in una zona molto labile, però devo dire che quando ieri sera gliel’ho proprio chiesto lui (Francesco Monte, ndr), intelligentemente ha fatto marcia indietro dicendo ‘no quando non c’è sentimento mi fa schifo quando c’è sentimento no’, quindi si è salvato in zona Cesarini. Il suo discorso tra nord è sud? Quello è razzismo secondo me”.

Francesco Monte fortemente criticato al Gf Vip: l’amico Marco Ferri prende le sue difese

Tra gli ospiti di Casa Signorini, oggi, c’era anche Marco Ferri. Quest’ultimo, in quanto amico di Francesco Monte, si è schierato apertamente dalla parte dell’ex tronista. “Io conosco Francesco e assicuro che lui in quella situazione voleva dire che gli faceva schifo Giulia, che è una persona comincia a piacergli, che si è baciata in quel modo (senza sentimento, ndr)” ha affermato l’ex naufrago.