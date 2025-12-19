Signorini di nuovo in TV dopo la bomba: l’intervista lascia spazio ai dubbi

Alfonso Signorini torna di nuovo in televisione, dopo lo scoppio della bufera mediatica che l’ha coinvolto. Lo fa ospitato da Francesco Vecchi a Mattino 5. Qui l’occasione sembra giusta per dare la sua versione dei fatti, in un momento così delicato. Ma ecco che il conduttore sceglie un’intervista totalmente diversa da ciò che qualcuno si aspettava. Infatti, c’è chi pensava che Alfonso, anche solo con una frecciata, potrebbe togliere qualche dubbio con questa sua ospitata. E invece no.

Forse questa è la migliore strategia per combattere questa ‘guerra’, in quanto andrebbe creata la giusta situazione per parlare di un argomento così delicato. Signorini mantiene la sua posizione e, come fatto a Pomeriggio 5, preferisce rilasciare un’intervista che riguarda solo l’uscita del suo romanzo Amami quanto io t’amo. Nessuna replica alle provocazioni, neanche un piccolo accenno. Anzi, preferisce commentare i fatti di cronaca di cui si parla nel salotto mattutino di Canale 5. Fatto sta che questa intervista continua a lasciare spazio ai dubbi.

Molti telespettatori, però, stanno criticando questa linea scelta da Alfonso e Mediaset. Già dalla sua ospitata a Pomeriggio 5 erano avanzate delle polemiche. Questo perché una parte del pubblico ritiene che sia sconvolgente il fatto che oggi Signorini sia protagonista di una bufera così importante e che tutti in TV facciano finta di niente. Anche chi lo ospita, nei suoi programmi televisivi, sta mantenendo la sua linea del silenzio, generando delle critiche.

Ma d’altronde sembra non si possa fare altrimenti, visto che lo stesso conduttore, parlando con Il Corriere della Sera, ha dichiarato che non rilascerà dichiarazioni sulla bomba sganciata da Fabrizio Corona. Inoltre, ha precisato di aver già messo tutto in mano ai suoi legali. Nel frattempo, Corona continua per la sua strada e non sembra per nulla intenzionato a fermarsi, arrivando a superare il limite. Infatti, chi inizialmente si stava interessando al caso ora pare voler prendere le distanze, notando che il tutto viene ridicolizzato.

Non sembra esserci una vera e propria denuncia da parte di ora ha scelto di parlare del presunto e ormai famoso ‘Sistema Signorini’. Bensì sembra esserci la volontà di gettare il tutto nel ridicolo, per ridere e guadagnare su chat e foto che Alfonso avrebbe condiviso negli anni. Come si può notare, a quanto pare, nessuna delle persone coinvolte nel caso sembra essere stata costretta ad avere un rapporto speciale con Signorini. Va precisato, appunto, che non si parla di molestie e abusi. Non resta ora che attendere per scoprire come si evolverà questa vicenda e come il conduttore deciderà di continuare a gestire la bufera.