Signorini, confessione su madre: “Brutto momento”, perso l’ultimo ricordo

Alfonso Signorini in diretta su Instagram: le dichiarazioni su Paolo e Clizia e sul prossimo Gf Vip

Alfonso Signorini ha fatto una diretta condivisa su Instagram oggi con Chi magazine, la rivista di cui è direttore. La chiacchierata ha toccato diversi punti, anche se ci sono stati dei problemi tecnici che hanno portato il conduttore e giornalista a chiudere prima del tempo la diretta. Per questo ha promesso che ci sarà di nuovo nei prossimi giorni un collegamento sul profilo Instagram di Chi, ma già oggi ci sono state confessioni e racconti. Non poteva mancare la domanda su Paolo e Clizia da parte dei fan, che oggi sono al centro dell’attenzione a causa del disguido su Temptation Island Vip. Alfonso quindi ne ha approfittato per raccontare che la coppia si trova a Verona insieme a tanti altri ex gieffini dell’ultima edizione. C’è stata infatti una reunion a casa di Fabio Testi, una reunion di cui hanno tanto parlato quando erano nella Casa e che finalmente sono riusciti a fare, visto che i confini tra le regioni sono ormai aperti. Alfonso ha preferito non esserci, perché non è portato per le feste ma preferisce stare a casa, ha spiegato.

Signorini, la confessione sulla mamma: il messaggio in segreteria che gli dava conforto

Poi ha raccontato qualcosina sulla prossima edizione del reality show, dicendo che alcuni nomi trapelati finora sui prossimi concorrenti del Gf Vip sono veri, altri falsi e altri ancora inventati. Nulla di certo per ora, lui però si impegnerà a mettere insieme un cast interessante sulla carta. Ci proverà, almeno. Parlando del podcast in cui racconta il profondo legame con sua mamma, una delle novità di Chi, Alfonso ha fatto una dolorosa confessione. Il giornalista ha raccontato che conservava un messaggio della mamma su una vecchia segreteria telefonica, di quelle che non si usano più da anni ormai. Ogni tanto andava a riascoltare quel messaggio ed era come avere ancora un contatto con il genitore. “Io ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto”, ha detto. Tre mesi fa però quel messaggio è sparito. Signorini non sa darsi una spiegazione, non sa se può essere stato lui a cancellarlo per errore o se sia successo in altri modi.

Alfonso Signorini: “Tre mesi fa un giorno bruttissimo”

Quando si è reso conto che non c’era più quel messaggio, ha avuto un crollo: “Tre mesi fa ho passato un giorno bruttissimo. […] Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma”. Era un modo per avere qualcosa della mamma ancora nella sua vita, qualcosa di tangibile che non fosse solo un ricordo inciso sul cuore. Come una sciarpa con il suo profumo, conservava gelosamente quel messaggio in segreteria per ascoltare la sua voce e per questo perdendolo ha sentito il mondo crollare. “Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento”, ha chiosato.