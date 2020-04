Signorini, confessione in diretta sui figli mai avuti: Sossio rimproverato

Alfonso Signorini si confessa in diretta durante la finale di GF Vip: Sossio rimproverato sui figli

Una finale piena di colpi di scena. Dopo il brutto scivolone di Antonio Zequila sulle questioni tra Sossio e la sua ex moglie (roba di alimenti per i figli), l’ex Cavaliere di Uomini e Donne è stato rimproverato dal padrone di casa per una frase detta proprio al suo “avversario” Zequila. Ancora una volta i figli sono stati tirati in ballo ma questa volta Signorini si è lasciato andare ad una confessione molto intima sulla sua vita privata, e la questione dei figli mai avuti. Non è di certo la prima volta che il conduttore di questa edizione del reality di Canale 5 dà spazio ai suoi sentimenti più forti in diretta, ma questa volta ha letteralmente toccato il cuore dei telespettatori. A sbloccare le sue parole è stata una frase detta proprio da Sossio: “Chi non ha figli non può capire”, ha detto riferendosi a Zequila. Da qui è partita la risposta di Alfonso.

Signorini e la voglia di avere dei figli: la confessione in diretta

“Non dire che chi non ha figli non può capire. A volte dietro a questa realtà c’è tanta sofferenza. E te lo dice uno che i figli li vorrebbe. Credo di poter parlare anche a nome di Antonio con questo. Detto ciò, so che hai capito quello che sto dicendo“, ha dichiarato Alfonso Signorini in diretta. L’animo gentile del conduttore si conosceva già ma mai aveva parlato di un argomento così delicato, gridando il suo desiderio di essere padre. Nessuna replica da parte di Zequila, che ha accettato a buon viso la difesa del padrone di casa.

Finale Grande Fratello Vip: ancora scontri tra Sossio e Zequila

Sossio e Zequila grandi protagonisti della prima parte della finale del Grande Fratello Vip 2020. Al centro un brutto scontro che ha visto lo scivolone di Antonio, attaccato sul web per le sue insinuazioni circa il ruolo di padre dello stesso Sossio.