Signorini chiude Instagram, motivi e come sta: le rivelazioni di chi lo conosce

Momento tutt’altro che tranquillo per Alfonso Signorini, finito al centro di una bufera mediatica rumorosissima dopo quanto esternato da Fabrizio Corona a Falsissimo. Nelle scorse ore, il conduttore milanese ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram da oltre un milione di followers. Il motivo del gesto non sarebbe, come qualcuno ha sostenuto, imputabile a un obbligo imposto dalla magistratura (c’è chi ha raccontato che l’account potrebbe essere sotto sequestro, ma il giornalista al momento non risulta indagato per alcun reato). Semplicemente il conduttore avrebbe scelto di allontanarsi dai social sui quali, da circa due settimane, viene scritto di tutto sul suo conto.

Come sta Alfonso Signorini e chi lo ha difeso

Non solo critiche nei confronti di Signorini. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, a onor del vero pochi, si sono schierati apertamente dalla sua parte. Tra questi figurano Biagio D’Anelli, Valeria Marini e Salvo Sottile. Quest’ultimo ha dichiarato in più occasioni che la vicenda è molto più complessa di come l’ha descritta Corona e che non ci sono né vittime né carnefici.

Marini ha espresso la sua vicinanza al giornalista, sottolineando che è un professionista e augurandosi che possa ritrovare presto la tranquillità perduta. Inoltre ha riferito che in questo momento Signorini, per quel che è accaduto, sta patendo molto a livello emotivo. “Auguro a tutti tanta serenità e in primis ad Alfonso, perché so per certo che adesso sta soffrendo tantissimo per questa faccenda”, il pensiero espresso di recente dalla showgirl dei ‘baci stellari’.

Anche Biagio D’Anelli, che conosce l’ex direttore di Chi Magazine, ha riportato grossomodo il medesimo concetto di Marini, evidenziando che il conduttore “sta attraversando un momento di grande sofferenza”. Ha aggiunto che il web sta sentenziando e screditando un professionista senza alcun titolo per farlo e che, a suo avviso, Signorini “meriterebbe rispetto, silenzio e umanità, non giudizi sommari”.

Il futuro di Alfonso Signorini a Mediaset: retroscena

Sulla vicenda è intervenuto anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha sostenuto di aver saputo da alcune sue fonti che i piani alti di Mediaset starebbero spingendo il giornalista a rinunciare alla conduzione del Grande Fratello Vip 2026, in attesa che si calmino le acque. Uno dei nodi da sciogliere riguarda proprio la guida del reality show più spiato d’Italia.

Prima del caso fatto detonare da Corona, l’inizio del GF Vip era stato calendarizzato per i primi giorni di marzo. Ora tutto è stato messo in discussione. Mediaset potrebbe anche decidere di non proporre la trasmissione. In alternativa, potrebbe scegliere di puntare su una conduzione differente rispetto a quella degli ultimi anni. Al momento quest’ultima ipotesi, dai ‘ben informati’, è data come la più plausibile. Quel che sembra scontato è che al timone dello show, sempre a patto che sia mandato in onda, non dovrebbe esserci Signorini.