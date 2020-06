Signorini, intervista: cambio epocale a Chi e retroscena cast GF Vip e Nip

Alfonso Signorini, l’intervista: cambio epocale per il magazine Chi, retroscena sul cast del Grande Fratello Vip (“Ci sono degli insospettabili che…”) e le parole sulla versione nip di Barbara d’Urso

Alfonso Signorini si è raccontato a ruota libera a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando delle tante novità professionali che lo riguardano. Innanzitutto il giornalista ha spiegato che il magazine da lui diretto, Chi, subirà una svolta epocale. Nel tempo di Instagram, dove i vip si svelano da sé e spesso danno loro stessi le notizie, il mutamento è stato inevitabile, ha dichiarato il conduttore che punterà quindi “sull’approfondimento delle emozioni”. Vale a dire quel che solitamente non trapela via social: il dettaglio in più, il non svelato, quel che i personaggi famosi spesso non dicono. Altra novità saranno i podcast divulgati sui canali digitali del settimanale. Signorini ha affermato di aver preso ispirazione dal New York Times. “Ho pensato di fare la stessa operazione con le nostre star che una volta a settimana racconteranno sulle nostre piattaforme digitali, come Instagram, le loro passioni.”

Signorini, già oltre 40 vip vagliati per il prossimo GF

Altro cambiamento di Chi Magazine riguarda i cinque nuovi allegati tematici nei prossimi numeri. Si comincia da “Chi Matrimoni” in edicola da domani 10 giugno per poi passare a speciali dedicati alla cucina, agli animali, ai viaggi e alla bellezza. Si passa al capitolo Grande Fratello Vip che tornerà in autunno con la quinta edizione. Signorini sta facendo, assieme alla sua squadra di autori, moltissimi colloqui. E finora i famosi passati in rassegna sono stati circa 40. “Tra un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti vip”, ha spiegato il giornalista. Ma le curiosità non sono finite qui. Ci sono degli insospettabili che…

Grande Fratello Vip, si prospetta un cast stellare e di ‘insospettabili’

Signorini, a proposito dei casting, ha fatto sapere pure che, con i set chiusi e i concerti annullati, si è ritrovato a fare molti provini con persone del settore musica e cinema/fiction. Non solo: “Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”. Insomma, anche la quinta edizione si farà con un cast stellare. Signorini infine torna sul GF Nip. Nei giorni scorsi si è parlato di un suo impegno monster per Mediaset, tra cui una sua guida del GF Nip, attualmente nelle mani di Barbara d’Urso. Cosa c’è di vero? “Niente che io sappia. Non sono un onnivoro di tv”.