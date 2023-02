Signorini attacca Chiara Ferragni in diretta tv: “Così ci ha copiato”

Chiara Ferragni ha copiato Giulia Salemi? Nel suo debutto televisivo al Festival di Sanremo, l’imprenditrice digitale ha portato il mondo del web nella tv generalista. Dalla creazione in diretta del profilo di Amadeus, alle live di Instagram fatte nel corso delle serate, i social network hanno ufficialmente messo piede sul palco dell’Ariston. In particolare, durante la finale di sabato 11 febbraio, la a co-conduttrice è stata protagonista di un piccolo sketch in cui faceva una selezione dei meme più divertenti, mostrandoli al pubblico e ai conduttori Amadeus e Gianni Morandi. Gli utenti del web hanno notato, sin da subito, una certa somiglianza con il ruolo svolto da Giulia Salemi al “Grande Fratello Vip”. Un dettaglio che non è sfuggito nemmeno ad Alfonso Signorini, che nell’ultima puntata del reality ha lanciato una velata frecciatina alla nota influencer.

Giulia Salemi è stata rinominata la “bastarda col tablet” della settima edizione del GF Vip. Il programma ha un seguito enorme sui social e, per questo, il padrone di casa, quest’anno, ha voluto dare un importante spazio al sentiment del pubblico. Da settembre, infatti, la conduttrice italo – iraniana ha il compito di scegliere e leggere i tweet degli utenti per commentare quello che accade nella casa. Un’operazione molto simile a ciò che ha fatto Chiara Ferragni sul palco di Sanremo. L’intento della 35enne, più che mostrare il sentiment del pubblico, era quello di spiegare ai “boomer”, Morandi e Amadeus, il significato dei diversi meme. Tuttavia, il richiamo con la Salemi è sembrato piuttosto palese.

Durante la puntata di lunedì 13 febbraio, Signorini ha colto l’occasione per alludere al parallelismo tra le due influencer. Il direttore di “Chi”, rivolgendosi all’ex vippona, ha detto: “Bastardina col tablet molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata”. “Chi ha orecchie per intendere intenda”, ha poi aggiunto tra gli applausi del pubblico. L’opinionista ha subito colto l’allusione del conduttore e ha risposto con un ghigno d’intesa. A quanto pare, Alfonso non ha gradito molto il richiamo della Ferragni alla sua “bastardina del cuore”. Gli autori di Sanremo avranno realmente preso spunto dall’esperimento presente al GF Vip, o si tratta semplicemente di una coincidenza?