Siffredi e Mariasofia del Collegio: il caso spiegato bene e le reazioni

Sta facendo molto discutere in queste ore la vicenda che vede protagonisti Rocco Siffredi e Mariasofia Federico, ex volto del programma di Rai Due Il Collegio. Oggi la ragazza ha 18 anni ed è quindi maggiorenne. Che ci azzecca con Siffredi? Parecchio visto che è entrata nell’academy dell’attore che, come è noto, non insegna a recitare l’Otello di Shakespeare.

Mariasofia Federico: dal Collegio all’academy di Siffredi, passando per OnlyFans

La decisione di entrare a far parte del ‘Team Siffredi’ è nata dalla stessa Mariasofia che non è alla sua prima esperienza per quel che riguarda il confezionamento di materiale per adulti. Da qualche mese ha infatti aperto un canale su OnlyFans, piattaforma in cui la maggior parte delle persone (Mariasofia compresa), dietro compenso in forma di abbonamento ricevuto da parte dei fans (è tutto legale), offrono foto e video per adulti.

E non è finita qui perché l’ex Collegio, che si definisce un’attivista che si batte per normalizzare i lavori legati al “sex worker”, in tempi non sospetti aveva espresso la volonta di entrare nel settore di cui Siffredi è uno dei re incontrastati, il por*o. Ebbene, ce l’ha fatta visto che il divo l’ha scelta assieme ad altre 12 creator italiane di OnlyFans per prendere parte alla prima settimana di corso intensivo dedicata a sole donne.

L’annuncio dell’ingresso nel corso di Rocco Siffredi

Ad annunciare l’ammissione al corso è stata Mariasofia stessa, tramite i suoi canali social:

“Ora posso annunciarvelo, sono stata presa alla Siffredi Academy, e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni, a gennaio di quest’anno, sono entrata nel mondo del por*o e da lì ho cominciato a rilasciare tantissime interviste e pubblicare post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male, da parte della maggior parte della società, quindi sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me e così accrescere il mio bagaglio culturale”.

Rocco Siffredi, dal canto suo, a proposito del corso che proporrà, ha spiegato che non vede l’ora di partire in quanto si tratta di una novità per il settore (gli insegnamenti avranno luogo negli spazi della Siffredi Hard Academy, in Ungheria e alla quale presenzierà anche la star Malena):

“È la prima volta, sono molto eccitato perché è una novità: oggi tante ragazze lavorano con Onlyfans e girano video da casa, qui invece possono sperimentare sul set professionale. Il mio è forse l’unico settore professionale al mondo, dove il famoso “gender gap” è sempre al contrario: sono le donne, le attrici, che guadagnano di più dei loro colleghi uomini ed è sempre stato così, sempre: le eccellenze femminili sono la normalità nel por*o. Ora ci sono tante donne anche in ruoli che, un tempo, erano più scelti dagli uomini, come la regia, il montaggio o la direzione di agenzie e casting”.

Il padre dei Mariasofia giudica la scelta della figlia “straziante”

Sulla scelta della 18 ex Collegio si è espresso anche suo padre, Luca Federico, intervistato ai microfoni de La Zanzara (Radio 24). E no, l’uomo non ha preso affatto bene la decisione di Mariasofia:

“Sia io che mia moglie non stiamo per nulla bene. Ci siamo sentiti diverse volte con Siffredi, anche tramite messaggio. Mia figlia mi ha detto che è stato lui stesso a volermi sentire, anche se lei era ormai maggiorenne da qualche mese”.

Luca inoltre, prima di parlare ai microfoni de La Zanzara, aveva detto di sentirsi “in parte colpevole” per le scelte della figlia. Non solo: aveva anche sottolineato di nutrire il sospetto che potesse essere stata “plagiata” da qualcuno. A Radio24, a proposito delle sue stesse esternazioni ha spiegato quanto segue:

“Ho scelto quello che è il male minore. Almeno con il signor Siffredi so dove sta, so che è protetta. Ma per me, l’immagine di mia figlia in quell’ambiente è straziante”.

Il padre ha poi raccontato di aver visto uno dei video per adulti della figlia assieme a sua moglie:

“Sono uscite fuori scene molto esplicite. Mia moglie ha avuto una reazione molto brutta, ma è stata fredda. Ha chiesto a Mariasofia: “È questo quello che vuoi, pensi di cambiare il mondo così? Pensa che tra qualche anno potrai pentirti””.

La reazione del professore del Collegio Andrea Maggi

Sulla vicenda Siffredi-Mariasofia federico è intervenuto anche il professor Andrea Maggi, uno degli insegnati più amati e temuti del reality Il Collegio. Il docente si è espresso su Instagram con toni tutt’altro che soft circa le decisioni di vita della sua ex allieva: