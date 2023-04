Il Grande Fratello Vip chiuderà davvero i battenti per lasciare spazio a un ritorno alle origini del reality show riproponendo come protagonisti persone non famose? Nei giorni scorsi, alcuni esperti di retroscena televisivi hanno assicurato che il format, dalla prossima stagione, subirà una rivoluzione. Ora, sulla vicenda si è pronunciato Alfonso Signorini, non proprio uno a caso, bensì colui che ha in mano il progetto del programma. Il direttore di Chi Magazine, lungo la giornata di martedì 25 aprile, ha risposto a diverse domande sul futuro della trasmissione da lui condotta.

Concedendosi ai fan su Instagram, Signorini ha rivelato informazioni curiose e interessanti. Innanzitutto ha spiegato che, nonostante sia finito il GF Vip 7, al momento è assai impegnato professionalmente, dividendosi tra i lavori televisivi, teatrali ed editoriali. A proposito del futuro del reality più spiato d’Italia, quando gli è stato domandato se fosse vero che il programma non contemplerà più i Vip per dare spazio ai Nip, ha puntualizzato: “Non ho ancora iniziato le riunioni per il prossimo GF, vi terrò comunque aggiornati”.

Due sottolineature da fare: la prima è che “Alfo” non ha smentito la questione del ritorno alle origini del format (dunque potrebbe nascondere del vero l’indiscrezione che parla di ripuntare sulle persone “normali”); la seconda è che, al di là che si faccia il GF Vip o Nip, sarà sempre Signorini a timonare il programma.

Il giornalista ha inoltre scritto che “riferirà a chi di dovere” nel momento in cui un utente ha caldeggiato l’idea di riproporre il GF non Vip. D’altra parte non è un mistero che Signorini nutra il desiderio di ripristinare il format senza personaggi noti o pseudo tali. Lui stesso, in tempi non sospetti, ha detto che preferirebbe timonare il GF Nip piuttosto che il Vip.

Un altro utente ha sostenuto che il programma non dovrebbe durare più di 3 o 4 mesi in modo tale da preservare la “salute mentale dei concorrenti”. ” E anche la mia”, la chiosa di Signorini. Riassumendo, il conduttore ha lasciato intendere che se fosse per lui andrebbe benissimo il GF con i Nip e con una durata inferiore rispetto a quella delle ultime due edizioni. Peccato che a decidere, alla fine, sia Mediaset. Non è comunque da escludere che il reality possa subire un profondo cambiamento nella prossima edizione. I vertici del Biscione quest’anno sono andati su tutte le furie per la deriva trash della trasmissione. C’è aria di cambiamento radicale.