Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, sembrerebbe che Canale 5 sia intenzionata a rivoluzionare il reality che da ormai diversi anni ha caratterizzato il suo palinsesto, diventando uno dei format di punta della rete. Si dice infatti che Pier Silvio Berlusconi abbia intenzione di riportare in auge il reality ma nella sua versione Nip.

Proprio così: invece di avere l’ennesima infornata di vip reali o presunti all’interno della casa più spiata d’Italia si è pensato di riportare nello show uomini e donne “di tutti i giorni”, sconosciuti al grande pubblico. Stando a quanto anticipato da Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela, sembra inoltre che la rete abbia intenzione di dare un taglio netto anche alla durata del programma, che dai 6 mesi dell’ultima edizione da poco conclusasi dovrebbe passare a 3 o 4 mesi al massimo.

Pare che le ragioni dietro a questa scelta da parte di Mediaset siano anche legate a problemi di budget: è infatti evidente che il cachet di un qualunque vip possa rappresentare un costo importante per l’azienda rispetto a quello di un perfetto sconosciuto.

Il cambiamento si è per il resto reso necessario per un motivo preciso: il programma deve macinare più ascolti (e di conseguenza introiti pubblicitari) andando incontro ai gusti del pubblico, stanco di avere a che fare con vip spesso poco conosciuti e, in parallelo, fin troppo sopra le righe. Il cazziatone di Pier Silvio a Signorini (e al cast tutto) avvenuto nelle scorse settimane d’altra parte già parlava molto chiaro in questo senso.

Grande Fratello: chi rimarrà per la prossima edizione?

L’unica certezza, almeno per il momento, sembra essere il timoniere della trasmissione: anche per questa rinnovata edizione del GF (che dopo tanti anni, nel concreto, tornerà alle sue origini) i telespettatori rivedranno Alfonso Signorini alla conduzione. Per il resto, si sa già da diverso tempo che la amata/odiata Sonia Bruganelli non sarà più presente come opinionista.

In linea teorica (salvo cambiamenti inattesi) nemmeno Orietta Berti dovrebbe più sedersi al fianco di Signorini in veste di opinionista, mentre Giulia Salemi potrebbe lasciare il posto di esperta social e prendere il suo posto, insieme a (chissà?) Soleil Sorge.