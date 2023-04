A poche ore dalla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, Mediaset ha diramato un comunicato stampa in cui ha ringraziato pubblicamente Alfonso Signorini e tutti coloro che hanno lavorato al programma per il grande successo raggiunto anche quest’anno.

Nella nota l’azienda ha fatto notare che nella stagione 2022/2023 la media degli spettatori del Grande Fratello Vip ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con uno share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico 15-64 anni lo share è al 21.4% e tra i 25-34enni va oltre il 30% (31.9%).

Mediaset ci ha tenuto a sottolineare anche il record di visioni online. Nello specifico, più di 600 milioni di video visti, su Mediaset Infinity e le altre properties Mediaset; più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip; più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste, su Mediaset Infinity.

Il comunicato stampa si è concluso con un importante ringraziamento: “Insomma, un’altra edizione di grande successo. Mediaset ringrazia tutta la squadra di professionisti, che ha lavorato per quasi 200 giorni consecutivi al GF Vip”.

Sembrano dunque lontane le polemiche delle ultime settimane, con un Pier Silvio Berlusconi più adirato che mai per l’eccesiva volgarità mostrata nella Casa più spiata d’Italia.

Quello che più non è piaciuto sono stati i troppi episodi trash, fra parolacce e atti irrispettosi nei confronti del pubblico, che hanno visto protagonisti i vari concorrenti del reality show.

Il compagno di Silvia Toffanin ha pertanto invitato Signorini e company a darsi una regolata e sono stati squalificati i gieffini che hanno superato certi limiti con le parole e i gesti, come Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre con Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip ripartirà regolarmente a settembre con un’ottava edizione ma la linea sembra chiara: per contrastare il mercato in ribasso, fra post pandemia e la guerra in Ucraina, serve la pubblicità televisiva. Pubblicità che, come ribadito di recente dal Corriere della Sera, conta per il 56% nei conti di Mediaset e per mantenerla così alta e per farla crescere servono prodotti che incontrano i gusti degli spettatori. Per questo è in corso una sorta di “pulizia” che avrà degli effetti anche sull’Isola dei Famosi in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile.

Alla guida del GF Vip è confermato Alfonso Signorini mentre dovrebbero andare via, salvo repentini cambiamenti, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Al loro posto dovrebbero arrivare Soleil Sorge e Giulia Salemi, ex partecipanti della trasmissione.